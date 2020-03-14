安達臣道首置地下周五招標 最高估值逾百億

不少於千伙供港人首置上車

上述地皮面積21.71萬方呎，地政總署尚未公布地皮的發展條款，僅透露地皮分兩個區域發展，A區最高可建樓面61.77萬方呎，而B區地皮最高可建樓面47.14萬方呎，合共約108.91萬方呎。

業界估計，項目將作混合式發展，因有關發展包括資助房屋，或影響項目的發展檔次，同時，招標條款亦會複雜，將影響發展商出價競投，料地價或會有一半折讓。綜合業界人士估計，地皮估值43.57億至108.92億元，預計每方呎樓面地價4000至1萬元。

新地雷霆：將研究入標

新地（0016）副董事總經理雷霆回覆本報指，將研究入標。區內前身為安達臣道石礦場，政府原將區內八成單位作私宅發展，而華懋集團2018年初以31.128億元投得其中一幅住宅地皮，可建樓面25.93萬方呎，每呎樓面地價約1.2萬元。不過，政府為增加公營房屋供應，2018年6月公布的「娥六招」，將安達臣道6幅私營地轉撥作公營房屋發展，令華懋投得的地皮成安達臣一帶唯一的私樓地。

恒地蕉坑公私營項目申降建築高度

此外，恒地（0012）去年中就已獲「開綠燈」的大埔蕉坑公私營項目，遞交修訂發展方案，增加住宅伙數逾1.8倍至2250伙，惟在諮詢期間獲不少地區人士反對，恒地新近再改善修訂方案，將建築物高度降低，並增加上蓋面積及車位數目，圖再闖關。

城規會文件顯示，新修訂方案的發展地積比率維持3.6倍，擬建9幢住宅大廈（當中包括3幢用作公營房屋），而建築高限由主水平基準以上70米，改為不多於55米至65米，由原先擬建12至19層高的大廈，降低至10至15層，但單位伙數維持2250伙，總樓面約141.2萬方呎。另項目私家車車位亦增加，由原先192個增加約20%至230個。