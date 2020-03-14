施永青：入票者憂抽不到籤多於股市下跌

全球股市波動，施永青接受本報查詢時指，雖然在疫情下很多生意往來停頓，對經濟構成影響，但他稱，以現時樓價水平，大部分客人都是以過往積累的財富買樓，而不是以目前的收入買樓。

股市大跌突顯買樓投資風險較低

他續稱，股市早些時已出現下跌，雖然跌幅沒有現時那麼大，但暫未見樓市出現恐慌，交投甚至較之前活躍，故認為反而這段時間股市大跌期間，更能突顯買樓是一個較低風險的投資，不排除有買家會因而轉投物業市場。他相信，以目前情況來說，股市下挫對樓價或物業成交量影響不大。另對於今日市場將有新盤開售，未來亦有其他新盤準備推出，施永青稱，以今日推售的樓盤計，集團旗下入票客人擔心抽不到籤多於股市下跌，估計銷情未會有太大影響。

萊坊林浩文：若疫情惡化勢影響港樓市

另方面，對於近日全球股票市場大幅波動，萊坊執行董事林浩文則認為，短期而言股市波動未必對本港樓市有即時影響，因現時息口仍低及購買力仍在，但若疫情持續擴大，而嚴重影響全球股市及經濟，則勢影響香港樓市的基礎。

料未來2至3個月疫情發展成關鍵

他又指，在現時情況下，預測上半年住宅樓市會較為波動，下半年則漸趨平穩，估計今年全年一般及豪宅樓價會下跌10%，跌幅主要集中在上半年，如疫情持續惡化及擴大，將會影響下半年樓市走勢，但估計樓價大幅下跌的機會不大。

林浩文續稱，由於疫情局勢每天仍在不斷變化，未來2到3個月的疫情發展對宏觀經濟及全球樓市影響的程度十分關鍵，建議一般買家入市時要注意個人經濟能力。