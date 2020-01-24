OCEAN MARINI收3800票 超額17倍 會德豐梁志堅：用家主導 料股市波動不影響銷情

明報記者 林可為

今年對上一個大型樓花新盤開售，要數到今年1月上旬開售的Wetland Seasons Park，首輪開售375伙即日近售罄。面對近日因疫情擴散而出現環球股市大波動，會德豐副主席梁志堅表示，不擔心OCEAN MARINI首輪銷情，因樓盤以用家主導，「他們要買嘅都要來買，不會因為股災而不來」。對項目尚餘約240伙未開價，梁表示集團不會囤積餘貨，會繼續以貼市價推出。

長實郭子威料美減息 次季樓市回穩

OCEAN MARINI今日首輪發售的208伙，整批折實平均15,316元，2房戶折實入場費654.6萬元起，以接獲逾3800票計，超額17倍。翻查資料，去年8月開售的9A期MARINI、9月開售的9B期GRAND MARINI，首輪分別收逾7000票及1400票，以開售500及182伙計，分別超額13倍和7倍。

另同位於日出康城、單位總數1422伙的長實（1113）SEA TO SKY亦擬稍後出擊。長實地產投資董事郭子威指，早前已獲批預售的SEA TO SKY的開售部署，不會受今次股災影響，會按原定步伐盡快推出。他認為，若美國聯儲局稍後再減息，香港銀行很大機會跟隨減息，加上疫情有望紓緩，第二季起樓市將回穩。

意堤下周二發售81伙

此外，一手洋房物業和特色戶仍具承接力，新地馬鞍山雲海別墅，透過招標以7502.64萬元售出Violet Avenue2號洋房，實用2908方呎，實呎2.58萬元；買家可獲1830日即5年特長成交期、提前入住等優惠。信置（0083）入伙約10年的馬鞍山銀湖‧天峰，亦透過招標以3092.88萬元售出第8座68、69樓H室複式戶，實用1578方呎另連平台及天台，實呎1.96萬元；項目8日累售4個特色戶，套現1.13億元。另香港興業（0480）愉景灣意堤上載新銷售安排，下周二發售81伙，42伙以先到先得形式發售、39伙招標；發展商新增240天成交期。