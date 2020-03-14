波音永利等向銀行盡提借貸額度

波音將提取全數138億美元額度

根據彭博社報道，美國永利度假村、波音、希爾頓酒店及歐洲為基地的法荷航空均相繼向銀行界取用信貸額度作周轉。當中波音會提取全數138億美元額度，美國永利及希爾頓亦將分別提取已獲授的8.5億美元及17.5億美元的信貸額度之一部分。歐洲市場亦好不了多少，當地最大航空集團之一的法荷航空為了保留財務上彈性，亦提取銀行授出的11億歐元循環信貸額度。《CNBC》報道指，連能源企業亦面對壓力而要取用信貸額度。面對當前波動市况，以及不少大型節慶及活動取消，美國美高梅更明言要積極管理成本，叫停回購計劃，這更觸發股價在周四插水15.59%。

美國美高梅叫停回購 周四挫15%

此前美國投資銀行已着手游說投資公司及對冲基金向受疫情影響企業，提供數以十億美元計的資金支持。市場更傳出，郵輪公司皇家加勒比及戲院商AMC正尋求更多資金支援，皇家加勒比亦於較早前取用6億美元額度應急。同時美國的私募基金及供應商，亦有能力提供支援，一般相信，就算今次企業暫渡難關，之後仍要面對已嚴重受壓的業務所衍生的問題。

彭博社報道續指出，美資銀行已在2019年底提供總值2.5萬億美元的授信額度，當中有64%來自摩根大通、美國銀行、花旗及富國四大行。

[國際金融]