道指開市彈逾1300點後升幅收窄 期貨曾升1100點停板 後縮至300點

日本央行提供2.2萬億日圓流動性，中國人行落實容許合資格銀行降低存款準金率0.5至1個百分點，「放水」5500億元人民幣，加上包括意大利、西班牙及韓國醞釀或已禁止沽空，投資者趁大跌「撈底」，亞洲市場昨午收復早上大跌市部分失地。到昨晚8時後，美國道指期貨更升達1100點，一度觸發停板。美股開市後道指高開772點，最多曾大升1339點。之後彭博社報道，特朗普將於下午3時宣布美國進入緊急狀態，但是市場認為措施太遲落實並無新意，大市升幅明顯收窄。標普500指數及納斯達克同樣分別開高逾5％，但是升幅其後收窄至2%。歐洲市場方面，包括英、法、德三地股市，在昨晚近11時半，普遍升1.5%至2.9%不等。

聯儲局連續兩天購入國庫債券

美國政府遲遲未出手救市，周四晚美股又一再觸發熔斷機制，道指收市大挫2352點，創下1987年黑色星期一以來最大跌市。聯儲局公布落實在周四、五連續兩天，透過購入國庫債券，向市場提供短期流動資金1.5萬億美元，紓緩市場緊張情緒。投資者焦點，即轉移至美國政府會否於短期內落實救市方案。

10年國債孳息曾抽上0.9厘

因為新冠肺炎快速在美國市場爆發，加上油價急插，嚴重打擊旅遊、零售、酒店甚至頁岩氣生產商的收入，頁岩氣商的債券更沒有投資者敢承接，最終觸發與之相關的大企業向銀行盡取信用額度應急（見另文）。美國銀行界頭寸頓然吃緊，一度招致國債在周三被拋售，令在周一一度低見0.3厘的10年期國債孳息，在周三及周四均曾抽上0.9厘，反映銀行連最低風險的國債都要拋售套現。當地投資級別的企業債市場亦在周四明顯出現資金外流，根據Refinitiv Lipper的數據顯示，截至3月11日止的一周，流出資金達73億美元。具投資級別的債券與美國國債價差亦抽高26個基點（1厘等於100基點），拉濶至209個基點，創2016年2月最闊水平，反映信貸風險急升，企業為取得融資，需要付出4年來最高的風險溢價。

投資者憂按揭資產質素轉差

鑑於美國10年期債息持續下跌，反之從Freddie Mac的調查顯示，30年期按揭證券息率還上升7個基點，兩者息差明顯拉闊，同類情况發生在2008年金融海嘯及2010年第三季。新出的低票息按揭證券買賣價差又同時拉闊下，反映投資者擔心該等按揭證券的再融資能力，同時反映市場擔心按揭資產質素會轉差。

[國際金融]