第4季內地客來港投保保費跌23％

內地客多投保危疾保單

內地訪客最主要仍是投保危疾保單，佔內地訪客新做保單57%，終身壽險則佔34%，99%內地訪客新做保單為非整付保費保單。內地訪客為離岸客戶業務主要來源，以個人壽險的年化新保費計算，保誠（2378）和友邦（1299）去年離岸業務分別下跌26.03%和23.85%，至89.1億元和92.67億元，不過中資險企離岸業務新做保費急增，中國人壽海外升118%至47.87億元，雲鋒金融（0376）去年入主的萬通保險亦升106%至5.09億元。

去年整體壽險有增長，壽險、年金等長期業務的去年毛保費總額按年上升9.1%至5802億元。除退休計劃以外的長期業務，新做保單保費按年上升6.5%至1727億元。

一般保險方面，去年毛保費為557億元，按年上升3.9%，淨保費則為377億元，按年上升6.8%。前年因為重大颱風吹襲令財產損壞索賠上升，去年整體承保利潤上升93.3%至11億元。

截至去年底，因社會運動引致的整體已承付申索毛額為13億元，保險業聯會表示，以上數據只包括本地註冊保險公司承保的損失，不包括個別企業自保的項目，或直接於海外保險市場投保的項目。超過10億元，即77%索償是來自財產損失，保聯指出，險企承擔巨額賠償，發揮風險轉移的作用，反映保險在減輕投保人財政壓力、維持社會及經濟穩定方面的功能。