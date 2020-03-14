股災新股遇冷 蜆壳電業延上市 熱捧生科股諾誠遭百億抽飛

明報記者 馬迪帆

蜆壳電業由「風扇大王」翁佑創立，現主要製造及銷售風扇，公司本計劃下周二（3月17日）掛牌，集資凈額約4470萬元。現成為疫情大爆發後第二隻押後上市的新股，上月中大喜屋（6813）亦因市况問題宣布延後上市。

統計6家券商 4家均見大戶撤資金

本周招股反應一直理想的諾誠健華，昨日截孖展，被抽飛逾百億元。據本報統計6家券商數據，其中4家均見大戶撤回資金，其孖展總額由周四的408億元，跌至昨日約303億元（見表），但仍相當於公開發售超購134倍。昨日遭「抽飛」情况最為慘重者屬本地證券行輝立，該行於周四借出額度高達210億元，昨則急跌至153億元，全日抽走57億元。有資料顯示，券商信誠孖展亦由前日62億元跌至20億元，少借42億元。此外內地券商富途孖展亦遭削減約6億元。一般而言，尚未計息時大戶抽飛僅蝕手續費，金額最高也僅數百元，成本不高。

市場對借孖展認購新股的顧慮重重，與昨日物管股燁星集團（1941）表現不無關係。「超購王」燁星公開發售超購倍數近2000倍，但掛牌前夜暗盤表現已不振，僅升2%。昨日燁星較招股價低開9.6%，雖收市前突然發力，最終收報1.72元，較招股價升10.3%，每手帳賺320元（見表）。由於有逾1700名投資者認購「頂頭槌飛」，估計要付孖展息近4000元，首日要兩成升幅才可「打和」，但昨日僅升一成，計及利息成本，頭槌飛的投資者倒蝕約2000元。事實上，早前公開發售超購逾千倍的興業物聯（9916），首日亦僅升2%，頭槌飛的投資者同樣賺價蝕息。

燁星首掛升10.3% 頂頭槌客賺價蝕息

昨日掛牌的還有影視股煜盛文化（1859），其延續暗盤跌勢，首日收報2.1元，跌7%。每手1000股，每手帳面蝕160元。本月仍有5隻包括諾誠在內的新股將上市，耀才證券執行董事兼執行總裁許繹彬認為，市况反覆下跌，料炒家會選擇入市博反彈，而非賭新股表現，因為新股由認購至上市時期較長，外圍環境更難預測。