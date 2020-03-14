人行定向降準 放水5500億

下周一生效 降準0.5至1百分點

國務院總理李克強在本周二主持召開國務院常務會議，已提出要「抓緊出台普惠金融定向降準措施」。昨日人行表示，會實施穩健的貨幣政策，更加靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，強調「不搞大水漫灌，兼顧內外平衡」，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高質量發展和供給側結構改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行指出，今次定向降準釋放長期資金有效增加銀行支持實體經濟的穩定資金來源，每年亦可直接降低相關銀行付息成本約85億元人民幣，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。

對於符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準，人行指出，去年人民銀行已對符合條件的農商行和城商行實施過定向降準，今次定向降準中所有大型商業銀行都將得到1.5個百分點的準備金率優惠，發揮定向降準的正向激勵作用，支持股份制銀行發放普惠金融領域貸款。

人行連續19日停逆回購

高盛指今次降準釋放的資金較1月時的8000億元人民幣少，這與人行近周對寬鬆政策審慎行事脗合，從2月新增貸款較預期少已可見一斑。當境外需求惡化時，該行相信人行仍要出招支持經濟，但在首季內再降準的機會已很微。另外，人行連續第19日暫停逆回購操作，人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，當周公開市場既無資金投放亦無回籠。