昨街貨牛證全數陣亡 一周1321隻「打靶」

昨日屠牛後，牛證街貨比例由開市前的47%降至32%，不過昨日恒指日內回升逾1500點，吸引投資者買牛證博反彈，21,800點至22,000點區間增加相等於617張期指的牛證街貨。目前牛證重貨區為22,500點至22,600點區間，街貨量相等於450張期指。熊證則重貨在26,100點至26,199點區間，有相等於445張期指的街貨。

法巴：引伸波幅歷史高位 不宜冒險

法國巴黎銀行上市衍生產品部執行董事黃集恩表示，昨日波幅擴大，整體成交量縮減。他認為現時已非一般的市場，期權窩輪市場的引伸波幅到歷史高位，買賣溢價非常昂貴，投資者風高浪急下不宜冒險。瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，昨日大幅低開吸引投資者買入牛證，恒指日內大幅上升，不過近八成持貨者沒有即日沽出，反映投資者認為22,000點水平值博反彈。熊證投資者獲利離場則不算多，不過他們已累積了不少利潤。