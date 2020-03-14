市場大幅波動 多國禁沽空

疫情嚴重的意大利，其證監會宣布臨時禁令，周五起禁止做空股票，臨時禁令適用於在米蘭證交所上市的85家公司。周四意大利富時MIB指數跌約17%，禁令出台後，指數昨日開市即彈4.24%，中段更升一成半。

西班牙監管機構宣布，禁止沽空69隻股份。英國金融行為監管局（FCA）亦宣布，暫時禁止部分沽空工具和交易，包括禁止股票沽空，另外亦臨時禁止針對部分意大利、西班牙金融工具的沽空。韓國下周一開始實施禁止沽空，為期6個月，並將放寬公司回購股份的規則。

德意志交易所發言人則稱，考慮禁止沽空。泰國證交所總裁表示，目前未禁止沽空，但考慮因應目前情况更改規則，例如調高沽空的成本，規則或延長至6月底。

港交所調高恒指期貨基本按金

港交所前日公布，自昨日起將恒指期貨合約客戶基本按金水平由109,459元，上調14.5%至125,352元，維持按金定為每張100,281元。另外，恒生中國企業指數的客戶基本按金水平就由每張43,424元，上調15.3%至每張50,074元。

財政司司長陳茂波表示，香港中央結算有限公司決定將股票和期貨市場的按金率提高，是進一步加強風險管理。環球金融市場大幅波動，但現時股票、期貨、衍生工具市場均如常有序地運作，證監會會繼續密切監察股票市場情况，在需要時會採取適當應對措施。