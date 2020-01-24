港股低位反彈1500點後 人行降準 恒指險守長期上升軌 夜期低水600點

明報記者 蕭嘉聰、李哲毅

恒指昨日開市報22,519點，但已是全日最低位。午後大幅收窄跌幅，收市僅跌276點或1.14%，報24,032點；國指跌75點或0.78%，報9650點，主板成交金額2024億元。恒指近期雖跌穿多個關鍵位置，但昨日低位貼近2009年以來的長期上升軌（見圖）後，未有再向下突破，美股指數亦有類似走勢。港股通昨淨買入港股金額升至161.71億元，再創歷來最多紀錄。

百達資產：股市超賣 或急速反彈

瑞士基金公司百達資產管理指出，已戰略性把股票由「減持」上調至「中性」，現金由「增持」下調至「中性」，認為指標顯示股票出現超賣，預計股票有機會出現短暫且急速反彈。

恒指一周累跌2113點 近9年最差

總結全周，恒指合計跌8.08%或2113點，是2011年9月以來最差一周；國指合計跌7.72%或806.7點，是2018年9月以來最差。事實上，本周環球股災亦創下多個紀錄，包括美股三大指數周四均跌逾9%，表現是87股災以來最差的一天，亦令恒指夜期歷來首次跌5%，觸及限價機制。

昨日12隻藍籌由跌轉升（見表），當中舜宇光學（2382）波幅最大，收市自盤中低位反彈17.79%，報118.5元，全日倒升1.98%。友邦（1299）倒升0.4%收市，亦較盤中低位反彈逾一成。

12藍籌跌轉升 舜宇低位彈18%

另阿里巴巴（9988）一度低見177元，貼近上市價176元，收市升1.54%，報191.7元。匯控（0005）股價繼續深潛，最低見42元，收市報45.7元，跌2.04%。歐洲業務較多的長和（0001）、長建（1038）及電能（0006）則齊跌5%。

大摩：新冠疫情不至經濟衰退

摩根士丹利投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon列舉四大原因，一是美國經濟數據仍然強勁，二是利率下跌令投資者有更多資金，三是公共衛生事件帶來經濟下行後，往往會引發大量經濟活動。加上中國和亞洲其他地區數據反映，病毒雖散播快亦很快見頂。因此相信，新冠肺炎不會構成經濟衰退，認為現時只是衰退恐慌的調整，相信恐慌會在夏天消失，該行正等待加注機會。