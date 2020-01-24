YOHO TOWN 3房低市價沽 本月11宗二手成交遠超上月

3房725萬成交 低市價3%

除了新界大型屋苑上車盤交投回升外，不少豪宅屋苑亦起動，其中連錄兩宗確診新冠肺炎個案的大坑瑞士花園亦錄成交。

瑞士花園高層戶3689萬易手

市場消息指，瑞士花園2座極高層戶，實用面積1248方呎，原叫價3980萬元，最新以3689萬元易手，實呎29,559元，屬市價水平，而該屋苑1座及4座早前均有住戶確診，包括女富豪周巧兒等。原業主2011年以2500萬元入市，現帳面獲利1189萬元或47%。

同樣有住戶確診的薄扶林碧瑤灣，其中位於48座中層戶，實用面積2488方呎，4房雙套間隔，以4300萬元售出，實呎17,283元。

「的士招」碧瑤灣4房4300萬沽

事實上，同座、同面積低數層單位，2018年曾以4780萬元售出，即今次售價較兩年低480萬元或一成。上述物業原由已故神秘富豪「的士招」招友全於1997年以1480萬元購入，隨着他過身後成為遺產貨，由其妻子招鍾群英持有，物業至今升值2820萬元或1.9倍。

GRAND AUSTIN 4房連約6000萬沽

此外，市場消息指，柯士甸站GRAND AUSTIN 2座高層A室，以6000萬元連車位及租約易手，實用面積1502方呎，4房雙套房間隔，享海景，實呎39,946元，而現時屋苑車位市值約360萬元。

據悉，由於單位連租約，至9月份才約滿，未能安排睇樓，加上疫情下環球股市波動，故業主同意低市價約5%售出物業，以現租金9.8萬元計，租金回報約2厘。原業主2014年以4714.8萬元一手入市，帳面升值1285.2萬元或27%。