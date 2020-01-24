經濟

香港地產

YOHO TOWN 3房低市價沽 本月11宗二手成交遠超上月

【明報專訊】新冠肺炎疫情雖未退，但在減息憧憬下，二手交投回升。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO TOWN上月全月只錄得1宗成交，但3月份首11日已錄11宗，最新為1座低層A室，實用面積516方呎，3房間隔，以725萬元易手，實呎14,050元，略低市價3%。原業主2016年618萬元購入，帳面升值107萬元或約17%。

3房725萬成交 低市價3%

除了新界大型屋苑上車盤交投回升外，不少豪宅屋苑亦起動，其中連錄兩宗確診新冠肺炎個案的大坑瑞士花園亦錄成交。

瑞士花園高層戶3689萬易手

市場消息指，瑞士花園2座極高層戶，實用面積1248方呎，原叫價3980萬元，最新以3689萬元易手，實呎29,559元，屬市價水平，而該屋苑1座及4座早前均有住戶確診，包括女富豪周巧兒等。原業主2011年以2500萬元入市，現帳面獲利1189萬元或47%。

同樣有住戶確診的薄扶林碧瑤灣，其中位於48座中層戶，實用面積2488方呎，4房雙套間隔，以4300萬元售出，實呎17,283元。

「的士招」碧瑤灣4房4300萬沽

事實上，同座、同面積低數層單位，2018年曾以4780萬元售出，即今次售價較兩年低480萬元或一成。上述物業原由已故神秘富豪「的士招」招友全於1997年以1480萬元購入，隨着他過身後成為遺產貨，由其妻子招鍾群英持有，物業至今升值2820萬元或1.9倍。

GRAND AUSTIN 4房連約6000萬沽

此外，市場消息指，柯士甸站GRAND AUSTIN 2座高層A室，以6000萬元連車位及租約易手，實用面積1502方呎，4房雙套房間隔，享海景，實呎39,946元，而現時屋苑車位市值約360萬元。

據悉，由於單位連租約，至9月份才約滿，未能安排睇樓，加上疫情下環球股市波動，故業主同意低市價約5%售出物業，以現租金9.8萬元計，租金回報約2厘。原業主2014年以4714.8萬元一手入市，帳面升值1285.2萬元或27%。

相關字詞﹕新型冠狀病毒 碧瑤灣 瑞士花園

上 / 下一篇新聞

恒指夜期挫逾5% 曾觸冷靜機制 美股11年牛市終結 瑞銀︰環球股市再跌兩成
恒指夜期挫逾5% 曾觸冷靜機制 美股11年牛市終結 瑞銀︰環球股市再跌兩成
匯控再跌4% 股息見8.51厘
匯控再跌4% 股息見8.51厘
參考3次熊市 港股未跌完
參考3次熊市 港股未跌完
太古主席施銘倫：上半年將錄虧損
太古主席施銘倫：上半年將錄虧損
人行外管局放寬跨境融資
人行外管局放寬跨境融資
友邦新業務價值遜預期 黃經輝：疫情對首季業務影響明顯
友邦新業務價值遜預期 黃經輝：疫情對首季業務影響明顯
中國開放市場 友邦欲擴展其他省份
中國開放市場 友邦欲擴展其他省份
內地2月乘用車銷量大跌八成
內地2月乘用車銷量大跌八成
疫情衝擊：安邦售美酒店交易或泡湯
疫情衝擊：安邦售美酒店交易或泡湯
惠理去年多賺1.24倍 謝清海：疫情衝擊金融市場
惠理去年多賺1.24倍 謝清海：疫情衝擊金融市場
億達暫停被拘執董職務
億達暫停被拘執董職務
匯豐擢升欣格雷 管亞太財富管理個人銀行
匯豐擢升欣格雷 管亞太財富管理個人銀行
超購王燁星暗盤微升恐蝕息 昨4新股上市3潛水 偉源逆市飈六成
超購王燁星暗盤微升恐蝕息 昨4新股上市3潛水 偉源逆市飈六成
蕭若元入稟要求頒令押股協議無效
蕭若元入稟要求頒令押股協議無效
美股一周兩熔斷 聯儲出手救市 3.9萬億買債回購 道指跌幅一度收窄
美股一周兩熔斷 聯儲出手救市 3.9萬億買債回購 道指跌幅一度收窄
投資者沽金補倉 金價跌4％
投資者沽金補倉 金價跌4％
歐央行意外維持息率 歐元下挫
歐央行意外維持息率 歐元下挫
張兆聰：中電港燈可低吸 與美債息差歷來最高
張兆聰：中電港燈可低吸 與美債息差歷來最高
力伍：全球市場幾多愁？
力伍：全球市場幾多愁？
盧駿匡：吸納騰訊要分注
盧駿匡：吸納騰訊要分注
愈快樂愈健康 港人幾乎包尾
愈快樂愈健康 港人幾乎包尾
口罩抬價至6.4元 泰國版淘寶遭調查
口罩抬價至6.4元 泰國版淘寶遭調查
周顯：蠢魚愈多 升愈勁跌愈急
周顯：蠢魚愈多 升愈勁跌愈急
譚新強：大流行40%至70%感染率預測 是從HIT計算出來的
譚新強：大流行40%至70%感染率預測 是從HIT計算出來的
湯文亮：火燒森林 燒過的地方最安全
湯文亮：火燒森林 燒過的地方最安全
吉隆坡斥700億建國際貿易中心 地段可媲美香港西九龍
吉隆坡斥700億建國際貿易中心 地段可媲美香港西九龍
賭王四太銅鑼灣舖劈租八成 長租變短租免丟空 包浩斯25萬承租作Outlet
賭王四太銅鑼灣舖劈租八成 長租變短租免丟空 包浩斯25萬承租作Outlet
伯恩光學總裁2252萬購寧晉中心單位
伯恩光學總裁2252萬購寧晉中心單位
新地加強防疫 Wetland 2期冀本月推
新地加強防疫 Wetland 2期冀本月推
太陽娛樂主席夫婦2.3億購傲瀧兩特色戶
太陽娛樂主席夫婦2.3億購傲瀧兩特色戶
囍匯特色戶11.5萬租出 呎租89元破頂
囍匯特色戶11.5萬租出 呎租89元破頂