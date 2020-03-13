太陽娛樂主席夫婦2.3億購傲瀧兩特色戶

土地註冊處顯示，唐才智妻子DONG KAYE名義上月底購入的傲瀧A座P1室，實用面積3372方呎，連844方呎私人天台，成交價1.4503億元，實呎43,012元，成交價及呎價均創項目新高，DONG KAYE只須付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。以唐才智名義約8604萬元購入傲瀧A座G1室，實用面積3233方呎，連1103方呎花園，實呎26,613元，唐須付樓價15%印花稅，涉約1291萬元。

維亞生物科技執董4888萬購名門

另土地註冊處顯示，名門2座高層A室，上月中連車位以4888萬元售出，實用面積1387方呎，實呎35,242元。新買家為華風茂（HUA FENGMAO）及蘇梅（SU MEI），前者與維亞生物科技（1873）執行董事兼首席財務官華風茂的中文名及拼音相同，料為同一人，並須付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。上址原業主2007年4109.1萬元購入單位，帳面獲利778.9萬元或19%。