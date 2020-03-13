新地加強防疫 Wetland 2期冀本月推

新地副董事總經理雷霆表示，單位總數699伙的Wetland Seasons Park第2期，本月底前將推售，為確保大眾安全，項目設於九龍站環球貿易廣場的示範單位和售樓處，將會定時消毒及進行清潔，並會限制人流，各入場人士均須佩戴口罩及量度體溫，並指「做生意都是其次，會讓同事及顧客處於安心安全的環境」。

OCEAN MARINI 5日收3500票

Wetland Seasons Park第2期提供的戶型涵蓋1至3房，實用面積介乎290至820方呎，其中2房戶佔約60%，樓花期長約16個月。至於項目第1期，今年1月推出至今累售約700伙、佔項目單位總數98%，套現45億元。至於今天截止認購的OCEAN MARINI，會德豐地產常務董事黃光耀預計，項目最終收4000票，以明日發售208伙計超額18倍。

愛海頌特色戶實呎2.26萬破頂

新盤市場昨日只錄約10宗成交，當中去年10月推出至今累沽約390伙的長實（1113）深水埗愛海頌，最新售出第1座31樓D室、3房間隔，實用面積695方呎另連天台特色戶，成交價1567.8萬元、實呎22,558元，呎價創項目新高紀錄。長實同系已屆現樓的淺水灣道90號，新推出1號屋於下周一招標，實用面積5862方呎，項目2018年中推出至今累沽7幢洋房、套現約35億元，現餘4幢洋房待售。

弦海撻訂貨 第3次原價沽出

莊士中國（0298）屯門新盤弦海5樓K室，屬實用面積203方呎開放式連平台特色戶，昨以484.8萬元售出、實呎2.38萬元。上述單位原於去年6月以484.8萬元售出，但買家去年12月撻大訂，料遭殺訂5%涉約24萬元，單位今年2月再以原價售出，但早前又告撻訂，發展商再殺訂5%涉24萬元。換言之，今次是該單位第3次售出。