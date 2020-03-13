伯恩光學總裁2252萬購寧晉中心單位

翻查資料，伯恩光學近年積極進軍本港房地產市場，銳意收購工廈物業作重建，並主力購入觀塘區的物業，包括毗鄰新地（0016）觀塘apm的業發工業大廈2期，並於2017年透過強拍統一業權，另亦就毗鄰的業發工業大廈及年運工業大廈申請強拍，預計將合併地盤重建商廈。

另土地註冊處資料顯示，金鐘美國銀行中心28樓12A及B室，面積1359方呎，獲保利高集團行政總裁、有「聖誕樹王子」之稱的鄭家恒等，透過公司FULL MEGA LIMITED以3913.92萬元購入，呎價2.88萬元，屬近4年新低。原業主1999年11月3180萬元購入，持貨逾20年，帳面獲利733.92萬元或23%。

美銀單位呎價見4年新低

資料顯示，鄭家恒等2016年斥1.16億元購入28樓1至3室，呎價28,170元，現再增持該層單位。