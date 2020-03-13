伯恩光學總裁2252萬購寧晉中心單位

【明報專訊】受新冠肺炎影響，商廈交投淡靜，資深投資者則趁淡市撈盤。土地註冊處資料顯示，觀塘成業街7號寧晉中心22樓B室，面積2011方呎，於上月底以2252.32萬元成交，呎價1.12萬元，新買家為富泰實業發展有限公司，公司董事為楊建文及林惠英，前者與伯恩光學總裁楊建文（小圖）同名，料為同一人。原業主2011年4月1146.27萬元購入，持貨近9年，帳面獲利1106.05萬元或96%。
翻查資料，伯恩光學近年積極進軍本港房地產市場，銳意收購工廈物業作重建，並主力購入觀塘區的物業，包括毗鄰新地（0016）觀塘apm的業發工業大廈2期，並於2017年透過強拍統一業權，另亦就毗鄰的業發工業大廈及年運工業大廈申請強拍，預計將合併地盤重建商廈。
另土地註冊處資料顯示，金鐘美國銀行中心28樓12A及B室，面積1359方呎，獲保利高集團行政總裁、有「聖誕樹王子」之稱的鄭家恒等，透過公司FULL MEGA LIMITED以3913.92萬元購入，呎價2.88萬元，屬近4年新低。原業主1999年11月3180萬元購入，持貨逾20年，帳面獲利733.92萬元或23%。
美銀單位呎價見4年新低
資料顯示，鄭家恒等2016年斥1.16億元購入28樓1至3室，呎價28,170元，現再增持該層單位。