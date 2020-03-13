賭王四太銅鑼灣舖劈租八成 長租變短租免丟空 包浩斯25萬承租作Outlet

明報記者 甘潔瑩

據悉上述短租舖月租僅25萬元，較上手周生生長租每月150萬元大減逾83%，市場估計租期約3個月。尚嘉控股執行董事兼行政總裁吳士元接受本報查詢時承認，該舖短租予包浩斯，但未有透露租金及租期，只透露該舖亦獲租客洽詢長租事宜。

毗鄰崇光 過去人流極旺

包浩斯早前曾指，本港目前經營環境出現前所未有的困難，決定短期內提早終止租約，關閉8至10間錄得虧損的分店。不過，該公司縮減門市分店的同時，亦積極開設特賣場散貨，於短短4個月內增設3間特賣場。事實上，近月不少奢侈品牌已先後縮減營業時間，並明言縮減分店數目以控制成本。

周生生租用15年後撤出

周生生原於銅鑼灣軒尼詩道設有兩間分店，分別位於軒尼詩道澳門逸園大廈地舖、以及軒尼詩道501號地舖，前者面積約1500方呎，毗鄰為崇光百貨，過去人流一直暢旺，周生生自2005年起開始租用，當時45萬元，每3年續租一次，對上於2017年1月以150萬元續租，折合呎租約1000元。可惜自去年6月起爆發反修例風波後，該段軒尼詩道經常爆發衝突，商戶被迫提早關舖。今年初起，疫情持續擴散影響各地旅客到港意欲，周生生最終決定於今年1月租約期滿後離場。

該舖業主尚嘉控股旋即將商舖重新放租，月租叫價約120萬元、呎租800元，放盤1個多月後，最終以短租形式租予本地時裝集團包浩斯，並於本周初開業。

包浩斯4個月短租3個核心區舖

翻查資料，包浩斯去年11月承租FOREVER 21棄租的旺角西洋菜南街百寶利商業中心近2萬方呎巨舖，該舖由外資基金黑石集團持有，短租月租僅30萬元、呎租15元，租期約3個月，較舊租大減88%。

另外，由資深投資者黎永滔持有的尖沙嘴安樂大廈地下A1、A2號及1樓，面積約1.45萬方呎的巨舖，包浩斯今年2月起短租，月租約20萬元、呎租14元，租金較過去服裝零售連鎖店G2000租用時的200萬元低90%，連同新開設的銅鑼灣店，上述3個特賣場月租開支合共75萬元。