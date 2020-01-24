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吉隆坡斥700億建國際貿易中心 地段可媲美香港西九龍

【明報專訊】2020年全球經濟難免會放緩，但香港移民或移居潮仍然繼續，其中馬來西亞第二家園仍是港人熱門目標。去年由於中美貿易戰令一些企業將生產線移至越南及東南亞地區。有分析預計馬來西亞的經濟在2020年會增長4.8％，而去年開始首都吉隆坡建屋量下降，料利好樓價。

早年馬來西亞房地產市場處於供過於求的狀况，在2017年底馬來西亞政府開始採取一些措施來減少房產供應過剩的問題，例如決定臨時禁止建造價值超過100萬令吉（約184.3萬港元）的豪宅。與2017年相比，已完工項目的住宅單元數量下降了20％，新計劃項目的住宅單元數量與2017年相比下降了37％，這是一個正面的信號。

2018年1月，政府再次出台新措施，將價值超過100萬令吉的房地產的印花稅從3％提高至4％。這促使投資者和買家尋找價格低於100萬令吉以及更實惠的房地產。2018年和2019年主要是高端單位供過於求，但是隨著新政策的出台，情况得以改變。

大型企業進駐 樓價追落後

根據Edmund Tie＆Company發布的報告，吉隆坡高端公寓在2018年第二季度的季度價格小幅上漲。另一方面，租金下降了6.3％。2019年住宅物業市場回暖。馬來西亞副財政部長拿督李志良表示，與2016年上半年相比，2017年上半年新的未售出住宅單位增加了40％。馬來西亞的房地產供過於求，導致價格下跌。而2019年開始有所改善。同時，2019年馬來西亞的經濟增長幅度達4.4%，屬不俗表現，今年要留意是否因為疫情影響了中等收入以及當地的購買力。

帝皇地產董事總經理陳卓明（圖）表示，「吉隆坡這幾年最重要的大型發展計畫，莫過於市中心的敦拉薩金融國際貿易中心（Tun Razak Exchange），這個由馬來西亞政府斥資350億令吉的大型項目。」事實上，吉隆坡除了傳統商業地段位於雙子塔被看高一線，這個新地段類似香港西九龍商業中心，同時連接吉隆坡多條主幹道以及高速公路，未來將會是馬來西亞乃至全東協最重要的金融貿易中心。

TRX敦拉薩國際金融中心樓價較已發展商業中心低，而且有不少大型企業開始進駐，投資者可以留意該地段項目。按照過去房地產投資的經驗，新興重劃區一般在完工後會有明確的漲幅，同時，敦拉薩國際貿易中心屬於國家級的重大建設發展，預計創造50萬個就業機會。其地點距離雙子星不到2公里，周邊房價因其建設條件或位置不同。陳卓明認為，該地段屬香港大角嘴呎價，他日晉身成為新金融地段，相信樓價會變得不一樣。

位處上述地段的一個住宅項目TRX Residences，目標是在明年第一季推售首批單位。Lendlease Malaysia Sdn Bhd住宅總監Eric Chan表示，第一階段將包括大約900個單位，但並非所有單位都會同時推出。單位面積從500平方呎的一居室單元，到2000平方呎的四居室單元不等。

明報記者 龍彩霞

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