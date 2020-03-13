湯文亮：火燒森林 燒過的地方最安全

「武漢肺炎」惹歧視 移民港人或回流

近日，不少已經移民多年老友回港暫住，火燒森林理論是原因之一，其次是受到當地人歧視，因為病毒早已被定名為「武漢肺炎」，即是中國產品，現在搞到咁大鑊，點會唔歧視中國人？老友話，移民外地，被人歧視已經預咗，但現在情况不止歧視那麼簡單，佢擔心有排華情况出現，不少華人已購槍自保，他唔會買槍，暫時離開是最好的辦法。

老友的擔心不是多餘，紐約附近已經有地區被國民警衛軍隔離，我相信這是試驗性質，萬一未能控制疫情，美國就必定會出動國民警衛軍。其實，國民警衛軍同正式軍隊分別不大，但如果用正式軍隊入城，一定會嚇親很多人，國民警衛軍在感覺上令人覺得溫和一些。老友仲話，還有不少移民在短期內亦會回港，好彩現在香港酒店的房價非常便宜，食品或者出外用餐亦不貴，住一年半載亦沒有問題。總之，在疫情及市民情緒未紓緩之前，打死都唔會回美加，更何况回去都是呆在家裏，我當然歡迎，回流的人起碼可以令酒店餐飲業有一些生氣。

紀惠集團行政總裁

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