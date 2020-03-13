經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：火燒森林 燒過的地方最安全

【明報專訊】世界衛生組織有一個高層向外表示，如果新冠狀病毒肺炎確診，他最希望身處中國，意思是不但中國有處理新冠肺炎疫情的經驗，而且費用全免，世衛高層當然知道歐美的收費如何。但我覺得世衛高層的說法太保守，不是確診之後才希望身處中國，而是未確診就應該前往中國，理由是火燒森林，燒過的地方才是最安全的。新冠病毒已經蹂躪中國兩三個月，一般市民亦知道如何防範，不單佩戴口罩，注意環境衛生，而且亦會減少聚會，但在歐美等地，不少人仍未有這個意識，尤其是歐洲，他們見面親吻對方是基本禮儀，原來這是病毒傳播最直接最快的途徑。

「武漢肺炎」惹歧視 移民港人或回流

近日，不少已經移民多年老友回港暫住，火燒森林理論是原因之一，其次是受到當地人歧視，因為病毒早已被定名為「武漢肺炎」，即是中國產品，現在搞到咁大鑊，點會唔歧視中國人？老友話，移民外地，被人歧視已經預咗，但現在情况不止歧視那麼簡單，佢擔心有排華情况出現，不少華人已購槍自保，他唔會買槍，暫時離開是最好的辦法。

老友的擔心不是多餘，紐約附近已經有地區被國民警衛軍隔離，我相信這是試驗性質，萬一未能控制疫情，美國就必定會出動國民警衛軍。其實，國民警衛軍同正式軍隊分別不大，但如果用正式軍隊入城，一定會嚇親很多人，國民警衛軍在感覺上令人覺得溫和一些。老友仲話，還有不少移民在短期內亦會回港，好彩現在香港酒店的房價非常便宜，食品或者出外用餐亦不貴，住一年半載亦沒有問題。總之，在疫情及市民情緒未紓緩之前，打死都唔會回美加，更何况回去都是呆在家裏，我當然歡迎，回流的人起碼可以令酒店餐飲業有一些生氣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

恒指夜期挫逾5% 曾觸冷靜機制 美股11年牛市終結 瑞銀︰環球股市再跌兩成
恒指夜期挫逾5% 曾觸冷靜機制 美股11年牛市終結 瑞銀︰環球股市再跌兩成
匯控再跌4% 股息見8.51厘
匯控再跌4% 股息見8.51厘
參考3次熊市 港股未跌完
參考3次熊市 港股未跌完
太古主席施銘倫：上半年將錄虧損
太古主席施銘倫：上半年將錄虧損
人行外管局放寬跨境融資
人行外管局放寬跨境融資
友邦新業務價值遜預期 黃經輝：疫情對首季業務影響明顯
友邦新業務價值遜預期 黃經輝：疫情對首季業務影響明顯
中國開放市場 友邦欲擴展其他省份
中國開放市場 友邦欲擴展其他省份
內地2月乘用車銷量大跌八成
內地2月乘用車銷量大跌八成
疫情衝擊：安邦售美酒店交易或泡湯
疫情衝擊：安邦售美酒店交易或泡湯
惠理去年多賺1.24倍 謝清海：疫情衝擊金融市場
惠理去年多賺1.24倍 謝清海：疫情衝擊金融市場
億達暫停被拘執董職務
億達暫停被拘執董職務
匯豐擢升欣格雷 管亞太財富管理個人銀行
匯豐擢升欣格雷 管亞太財富管理個人銀行
超購王燁星暗盤微升恐蝕息 昨4新股上市3潛水 偉源逆市飈六成
超購王燁星暗盤微升恐蝕息 昨4新股上市3潛水 偉源逆市飈六成
蕭若元入稟要求頒令押股協議無效
蕭若元入稟要求頒令押股協議無效
美股一周兩熔斷 聯儲出手救市 3.9萬億買債回購 道指跌幅一度收窄
美股一周兩熔斷 聯儲出手救市 3.9萬億買債回購 道指跌幅一度收窄
投資者沽金補倉 金價跌4％
投資者沽金補倉 金價跌4％
歐央行意外維持息率 歐元下挫
歐央行意外維持息率 歐元下挫
張兆聰：中電港燈可低吸 與美債息差歷來最高
張兆聰：中電港燈可低吸 與美債息差歷來最高
力伍：全球市場幾多愁？
力伍：全球市場幾多愁？
盧駿匡：吸納騰訊要分注
盧駿匡：吸納騰訊要分注
愈快樂愈健康 港人幾乎包尾
愈快樂愈健康 港人幾乎包尾
口罩抬價至6.4元 泰國版淘寶遭調查
口罩抬價至6.4元 泰國版淘寶遭調查
周顯：蠢魚愈多 升愈勁跌愈急
周顯：蠢魚愈多 升愈勁跌愈急
譚新強：大流行40%至70%感染率預測 是從HIT計算出來的
譚新強：大流行40%至70%感染率預測 是從HIT計算出來的
吉隆坡斥700億建國際貿易中心 地段可媲美香港西九龍
吉隆坡斥700億建國際貿易中心 地段可媲美香港西九龍
賭王四太銅鑼灣舖劈租八成 長租變短租免丟空 包浩斯25萬承租作Outlet
賭王四太銅鑼灣舖劈租八成 長租變短租免丟空 包浩斯25萬承租作Outlet
伯恩光學總裁2252萬購寧晉中心單位
伯恩光學總裁2252萬購寧晉中心單位
新地加強防疫 Wetland 2期冀本月推
新地加強防疫 Wetland 2期冀本月推
太陽娛樂主席夫婦2.3億購傲瀧兩特色戶
太陽娛樂主席夫婦2.3億購傲瀧兩特色戶
YOHO TOWN 3房低市價沽 本月11宗二手成交遠超上月
YOHO TOWN 3房低市價沽 本月11宗二手成交遠超上月
囍匯特色戶11.5萬租出 呎租89元破頂
囍匯特色戶11.5萬租出 呎租89元破頂