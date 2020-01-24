譚新強：大流行40%至70%感染率預測 是從HIT計算出來的

大流行沒有一個非常正式的定義，理論上最重要因素為某傳染病的廣泛性和宗數，但就跟某病症的嚴重性和死亡率沒甚關係。世衛有頗大的主動決定權，雖不少世界各地的醫學專家已呼籲了好幾周，但明顯世衛一直拖泥帶水，不太願意作出正式宣布。直至近日全球COVID-19確診宗數急升超過12萬，波及超過100個國家，尤其意大利疫情實在已到失控地步，醫療系統崩潰，歐洲其他國家個案亦以幾何級數上升，美國確診個案也升至1000宗以上，世衛才無可奈何地作此大流行宣布。

世衛拖延宣布 或有兩大原因

我相信世衛拖延有兩個主要原因。第一肯定出自對全球經濟考慮，根據IMF估計，大流行的標籤可導致全球GDP增長降低1%，亦即全球衰退的機會大大上升（一般定義為低於3%）。例如很多企業和機構，或將借此提出"Force Majeure"（不可抗力條款），提前取消大量商業合約。

拖延的第二個原因是宣布大流行，亦即等如承認人類跟COVID-19的這場戰爭已「失敗」，將無法消滅此病毒。世衛總幹事譚德塞提到多國的"alarming inactions"（驚人的不行動），有些缺乏資源，有些則缺乏決心！沒點名，但請各位對號入座吧！

當一個疫症到了大流行階段，理論上全球處理方法應有所改變，從containment（圍堵）轉向所謂mitigation（紓緩）。意思是可能各種國際旅遊限制（international travel bans）已對控制疫情無效，但就對經濟有極大傷害，所以應考慮逐步解封。更重要和更有效的應對手段變為"social distancing"（社交隔離）和提升個人衛生。

但理論歸理論，這做法或者合理和具科學理據，但現實歸現實，政治上，在大流行宣布後，誰敢不加強邊境控制，反而大膽放鬆旅遊限制？美國總統特朗普在周三晚就馬上宣布針對英國以外歐洲的30日旅遊禁令！但他亦有提到隨着中國和韓國的疫情改善，將考慮放鬆旅遊限制，但尚未宣布細節。中國疫情終於算得上受控，但近日又見一些從外國輸入個案，辛苦得來的成果，怎會輕易冒險放鬆旅遊限制！

大流行的另一意思是全球人類的一個頗高比例將受到感染。在2009年的H1N1流感，受感染比例約11%至21%，1918年的西班牙流感（亦是H1N1豬流感），受感染比例更可能高達27%。2009年那次的全球總死亡人數約15萬至60萬；1918年那一次，正值第一次世界大戰，當年醫療比現代當然差很多，所以雖只是流感，但死亡率估計高達10%，總死亡人數可能高達5000萬！特朗普自稱不認識任何死於流感的人，可能忘記了他的祖父，正是死於1918年的大流感！

周三，德國總理默克爾向國民說，COVID-19或將感染到60%至70%的德國人，大家必須阻慢疫情，爭取時間為此作好免疫和醫療系統準備。她本身是一位量子化學博士，懂和相信科學，所以有勇氣成為第一個主要國家元首說出這句話！她說這個驚人預測已成為頂尖專家的共識，即包括我多次提過的世衛顧問Ira Longini、哈佛教授Marc Lipsitch和Imperial College教授Neil Ferguson等。

他們預測，全球40%至70%人口將在今年內受到感染。如這個非常驚人的預期成真，即是最高感染人數高達55億，如按現在確診死亡率（CFR）約3.7%來計算，死亡人數可超過2億人！如果感染人數那麼多，一切mitigation手段都必徒然，肯定全球醫療系統將快速崩潰，死亡率必飈升，輕易高至10%以上（意大利已經是7%），即總死亡人數更可超過5億！即使CFR跌至懷疑較低的感染死亡率（IFR），譬如約1%，總死亡人數也已將是非常嚴重的3000萬至5000萬！

倘2億人感染死亡成真 醫療系統崩潰

我明白這些專家的出發點應該是「好意」的，警告全球政府作出最積極準備。但如此驚人的預測，其實他們也必定有責任舉出證據，解釋他們的假設，和這是否他們的唯一結論，或只是一個worst case scenario（最壞情境），概率又多少呢？

失望地，他們似乎完全沒有對公眾交代過任何證據，令到全球人民和各國政府更加迷惘和惶恐。如果他們的講法是對的，一切的旅遊限制，甚至社交隔離措施，到最後都是沒有用的。那麼即使不是坐着等被感染，不如索性繼續外出旅遊，跟朋友聚會，再過正常生活（多渴望）？

既然所謂專家不解釋，唯有靠自己做些研究，在這裏跟大家分享，但我確不是專家，所以不可擔保分析的準確性，請見諒。

上周我已解釋過R0和R的概念，R0是病毒本身的基本傳染度，R是在採取各種隔離措施後的較低傳染度。我現在將介紹傳染病學上的另一概念——Herd Immunity（群體免疫），當一個population（群組）內的某一比例的人得到免疫力，身體產生了抗體，可以是經過感染，也可以是經過vaccination（注射疫苗），剩下來的人口，即使沒有個人免疫力，亦會享受到間接免疫的保護。基本上，這就是我上周提過的pox party（疫症派對）概念。道理很簡單，就是當很大比例的人已有免疫力，病毒就不能再經他們傳給更多其他人，所以疫情就將熄滅。這就是上周刊出感染曲線有自然頂峰的原因。

這個關鍵的人口比例稱為Herd Immunity Threshold（HIT，群體免疫臨界點），原來是可以用很簡單的方程式計算出來的：

HIT＝1－1/R0

HIT就是這個需要受感染而達到群體免疫效果的人口比例臨界點。R0當然就是我們的老朋友：Basic Reproduction Number，病毒基本傳染度，即平均每個病人將傳染給多少個其他人。流感（influenza）的R0約為1.3至1.8，COVID-19是全新病毒，數據尚未很準確，估計R0約為1.4至3.9。

以流感為例，如用R0＝1.3：

HIT＝1－1/1.3＝23%

以COVID-19為例，如用R0＝3：

HIT＝1－1/3＝66%

雖然專家沒有解釋，明顯他們的COVID-19的HIT為40%至70%。全球感染率預測，是來自這個基本方程式的，但可能加上其他的一些假設。流感的計算結果，也符合HIN1和西班牙大流感的經驗。

但我仍有多個重要的疑問。首先這基本方程式用的是R0而並非R，那麼隔離措施，到底是有效還是無效呢？如果有效，如有能力把原來R0＝3降至較低的R＝1.3，那麼COVID-19的HIT也可降至如流感的23%，已可最少挽救數千萬條人命！還是如我上周的附圖顯示，即使能用隔離措施把感染曲線壓扁，但其實兩條曲線的"area under the curve"（曲線下面積）仍然差不多，較低的R只能把整個過程拖長，和減低頂峰發病期對醫療系統的壓力？理論上，如隔離措施百分百有效，密不透風，當然可把原來的一個群組分割為多個隔絕的群組，壓低R必定有效，這就是中國針對湖北的手段，亦見成效。但這種極端的封關措施在多少地方可以執行？意大利正在嘗試，但恐怕為時已晚。况且即使湖北也不是完全密封，也有很多案例流出，亦不可能永遠封關下去，當重開時，從外再傳入的機會也極高。

我的第二個疑問是這個高達70%感染率預測，需時多久，有沒有把夏天的可能消滅病毒效果，計算在內？假設R0為較低的1.6，另假設serial interval（平均每代傳染需時）為專家估計的4.6天，約今年6至7月初夏，或已將達到40%的HIT。

我見過不少專家如美國NIH的Anthony Fauci醫生，當被問到天氣回暖會否加速消滅COVID-19的病毒時，他的答案是按過去流感病毒的經驗，較高溫度和濕度，似乎對遏抑病毒傳播有幫助，但因為此病毒是全新的，所以不能肯定。

無藥根治 夏天回暖成唯一希望

此答案聽似合理，但其實並不科學化。如果不知道，為何不馬上做實驗，在實驗室內模擬夏天環境，包括溫度、濕度，甚至陽光時間和角度等，培植病毒，或在試管內，或把病毒打進動物身上，然後放進一個群組內，不就加速解答這個超重要的疑問嗎？因為請記住，到現時為止，我們沒有任何免疫針和已經驗證有效的藥物，所以如萬一containment真的控制不了疫情，那麼夏天的消減病毒功能，可說是我們的唯一希望！

按照我的研究，曾有人做過針對SARS的夏天模擬實驗，亦證明較高溫度和濕度，確對壓抑SARS病毒有效。但暫時仍未發現類似針對COVID-19的研究，或者最少尚未完成和對公眾宣布結果。疫情非常嚴重，時間非常寶貴，實在刻不容緩，我確對醫學界有點失望。

除此，近日很多專家都告訴我們，在12至18個月內，將可成功研發出有效疫苗，如屬實，當然是天大喜訊。當然遠水不能救近火，即使如期成功，對今年疫情亦沒有幫助；但大家都應該有準備COVID-19將成為endemic，可能每年會捲土重來的風土病（但將不停出現基因變異），所以如明年已有疫苗，進度已算神速！但這些專家也沒有告訴我們為何有此信心。從前我已指出過，感染人類的7種冠狀病毒，包括SARS，到現時為止仍沒有任何疫苗，亦沒有特別的抗病毒藥！當年SARS也是頭等大事，應不乏人和資源去研究疫苗和藥物，但到現在仍未成功。是否因為SARS在2004年後沒有再出現案例，所以沒有人再研究下去，有可能但不肯定。為何其他冠狀病毒，包括導致傷風的兩種，亦沒有疫苗，但流感就有？是否冠狀病毒有些特別結構和特徵，令到發展疫苗和藥物特別困難？如果是的話，為何又有信心在一至一年半內，即可研發出COVID-19的疫苗？此病毒較簡單？現在有迫切性、資源充分、研發技術突飛猛進，加快過程（希望是）？還是專家也沒有把握，在總統和公眾壓力下，信口開河，忽悠大家（希望不是）？我渴望他們用科學解釋一下希望的來源。

除此，我當然也失望仍未看到以隨機測試統計學來計算出來的感染率和IFR。最接近的應該是韓國的數據，他們不斷進行大量接近隨機測試，應該超過20萬人次，確診人數近8000，死亡人數67，CFR約0.8%，接近全球最低。既可能韓國醫療系統比意大利好，中間年齡較低，但明顯亦跟大量測試，擴大CFR分母有關。所以最少這給我們一點希望，神秘的IFR，理論上應可以低於0.8%，如韓國的真正宗數比確診多一倍，那麼IFR就只有0.4%。雖仍遠高於流感的0.03%至0.1%，但總比現在CFR的3.7%好得多。

我們極需要準確一點的IFR估計，因為即使不幸中招，也可安心一點。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]