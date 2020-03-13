周顯：蠢魚愈多 升愈勁跌愈急

只有最天真和最愚蠢的人，才會以為世上有只升不跌的股市，但是這種最天真和最愚蠢的人，在世上當真不少，很多人都同我講過，買美股是永遠不會輸的。

美股老千多如牛毛 只差未遇上

還有一些比較清醒的，則會說，美股比較公平，沒有港股那麼狡猾和多老千。

這些當然也是無知到了極點之言，美股的老千多如牛毛，比港股還要多得多，只不過港人買的美股來來去去，都是蘋果、Tesla、Alphabet這些大隻股票，好比香港的幾隻最大型藍籌股，因此沒遇上老千而已。當然，這些也是另一種笨蛋。

總之，一個股市的真理是沒錯的﹕就是愈多蠢魚，升得愈勁，也跌得愈急，無論這是什麼股票，如何盈利勁增長，這真理也沒錯。直至現在為止，騰訊控股（0700）都是一家非常好的公司，以它這二十年來的業績，世上有邊間公司能夠及得上？

只是因為太多人相信了這神話，因此在先前升得太勁，太多無知的魚入場，暴升之後，才會暴跌。所以，這是市場和魚的問題，不是公司的問題。

同樣道理，美股的最大問題，就是太多蠢魚入了場，拜互聯網和資訊發達的功勞，炒美股的人數達到了前所未有的數字，這已經成就了其大跌的必要條件。

就算今天不跌，遲早也非跌不可，這是不變的定律。

[周顯 投資二三事]