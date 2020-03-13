盧駿匡：吸納騰訊要分注

短線而言，筆者會用自家研發的DT100方法，以機械式操作炒即市期指，好處是風險有限，同時亦可以賺取盈利。短炒個股會略為減少，原因是市場氣氛仍然悲觀，好消息亦被當作壞消息，炒股成績自然事倍功半；加上市底偏弱，即是弱勢股比率高於強勢股，意味能夠挑選到具上升潛力的股份機會較低。

市底偏弱 短線成功尋寶機會低

不過，從長線投資而言，現時市况相對低迷，是分段吸納的時機，而入市對象必定是優質藍籌股，其中一隻是騰訊（0700）。

近日有不少讀者問市况是否見底。以短線市寬而言，本周二跌至14.98%，即是在20%以下，據過往經驗已有足夠條件見底反彈。另一方面，盈富基金（2800）沽空比率連續3日處於高水平，意味有機會夾淡倉；而恒指日線圖現時的9日RSI和2月初相比，已出現了底背馳，反映上升動力漸現。從技術上來看，短期已經見底。恒指26,000點將會是短期阻力，此水平亦是頭肩頂的頸線，即是若要突破，必須有更大動力。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]