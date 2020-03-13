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力伍：全球市場幾多愁？

【明報專訊】問全球資本市場能有幾多愁，恰似一江春水向東流。周一，全球資本市場腹背受敵，新冠肺炎疫情全球擴散，還有沙特阿拉伯與俄羅斯發起的原油價格戰前後夾擊，給予股市致命一擊。美股開盤暴跌，觸發停板機制，而歐股亦跌入技術性熊市。收盤時美國三大股指跌幅均超過7%，能源板塊以20.08%的跌幅領跌；歐股暴跌逾7%陷入熊市，油氣板塊崩跌將近17%拖累大市。

目前新冠肺炎疫情擴散至除南極洲之外的的各個大洲，總計有100多個國家和地區受到感染，感染人數超11萬。歐盟27國全部淪陷，意大利確診病例破萬，封城令擴大至全國，囚犯越獄、暫停體育賽事和公共活動、學校停課。西班牙、法國確診病例破千，歐洲疫情告急。美國確診病例破千，至少有10個州宣布進入緊急狀態。伊朗病例逼近8000宗，最高領袖哈梅內伊將取消新年致辭，以避免聚集增加病毒傳播風險。韓國確診人數仍在增加。世界衛生組織宣布新冠肺炎成為全球大流行，其威脅十分迫切，但這將是人類歷史上第一個可以控制的大流行病，不會任由病毒擺佈。

上周OPEC+共商原油減產事宜，誰料減產不成反增產，沙特和俄羅斯大打原油價格戰。沙特增產降價雙管齊下，在周末突然宣布大幅提高原油產量，自4月份起，將日產量增至1230萬桶，並降低銷往歐洲、遠東和美國等地的原油價格。俄羅斯不甘示弱表示奉陪到底。周一，國際油價應聲暴跌逾20%，美國西得州輕質原油（WTI）盤中跌超33%，創下1991年海灣戰爭以來最大日跌幅。受此影響，加上疫情衝擊，當天全球主要國家股市也慘遭血洗，美國標普500指數盤中一度觸發停板機制。

IEA表示受新冠疫情影響，2020年全球能源需求將首次出現負增長。能源需求不振，供給大增，令油價雪上加霜，有分析認為沙特此舉意在穩固並擴大其國際原油市場份額，俄羅斯總統普京表示俄羅斯可平穩度過低油價時代。

油價戰 比併經濟實力

外匯和大宗商品交易服務商奧安達公司資深分析師傑弗里．哈利認為，美國頁岩油和加拿大油砂將迎來噩夢般的一年，「生產將變成一場比併經濟實力的戰鬥」。但美國政府不會坐視不理，美國駐俄羅斯大使督促俄方維護能源市場秩序，有分析認為沙特和俄羅斯最終或將達成協議，這可能只是雙方在達成一致之前打的一場「有限的」石油價格戰。俄羅斯能源部長表示，各方可重回談判桌達成協議。

新冠肺炎疫情、原油價格戰、股市暴跌令投資者擔憂全球經濟衰退。特朗普政府提議實施臨時措施，減免工資稅、擴大中小企業援助，以及對其他受疫情影響的航空業、郵輪業施以援手，挽救危局。此前多次出現的郵輪疫情致使美股郵輪股大幅下挫，皇家加勒比郵輪公司跌逾17%，挪威郵輪控股跌逾14%，嘉年華郵輪公司亦跌超過9%。

周二美股高開低走繼而反彈，但歐股繼續下跌。有分析認為制訂公共衛生政策、防止病毒蔓延才是根本之策，全球經濟衰退情況很大程度取決於疫情何時受控。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]

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