歐央行意外維持息率 歐元下挫

推一系列措施應對疫情

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）昨表示，不應指望央行在危機中率先反應，各國政府應採取財政措施應對危機。她認為，疫情的衝擊雖然嚴重，但只屬暫時，只要採取適當措施，經濟將會反彈。她表示，最新數據顯示經濟前景惡化，油價下跌為通脹前景帶來下行風險，央行已準備在必要時調整一切工具。

歐央行下調今年歐元區GDP增長至0.8%，較去年12月的預測下調0.3個百分點。歐央行強調，未看到貨幣市場緊張，或銀行體系流動性短缺的迹象，但新的貨幣政策措施將在必要時為金融系統帶來支持。額外的LTRO將通過固定利率招標程序進行，利率相當於存款工具的平均利率。這些LTRO操作將以優惠條件提供流動性，與第三期長期再融資操作（TLTRO III）互補。

TLTRO III則將在2020年6月至2021年6月期間，提供更優惠的利率。這些措施將支持銀行向最受疫情影響的中小企提供銀行貸款。TLTRO III的利率，將較歐元體系主要再融資操作所採用的平均利率低0.25厘。此外，在今年底前，歐央行將增加1200億歐元（1萬億港元）的額外淨資產購買額度，以購入更多私人企業債務。加上現有的資產購買計劃，務求為實體經濟提供更有利的融資條件。

黑田東彥：準備「毫不猶豫」出手

日本央行行長黑田東彥稱，正處理疫情對經濟的影響，已準備好「毫不猶豫」出手。將於下周四公布議息結果的日本央行，正面臨擴大寬鬆政策的壓力。越南央行昨亦表示，考慮減息提振經濟。新加坡政府則計劃罕有地動用國家儲備，為第二輪經濟刺激計劃提供資助，援助受疫情影響的企業和員工。這將會是新加坡自2009年以來首次動用國家儲備金。

此外，澳洲公布176億澳元（約836億港元）的經濟刺激計劃，包括薪金補貼、為小型企業提供現金。英國債務管理局（DMO）指出，下一財年英國可能需要進一步增加發債規模，為疫情防控的提供資金，估計今年英國國債發行規模將增至1561億鎊（約1.56萬億港元），前一年為1369億鎊（約1.36萬億港元）。

（綜合報道）

（國際金融）