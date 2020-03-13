美股一周兩熔斷 聯儲出手救市 3.9萬億買債回購 道指跌幅一度收窄

恐慌指數破66 12年最高

紐約聯儲銀行宣布，將開展為期3個月的回購操作及購買行動，包含各個期限的美國國債，金額規模達5000億美元（約3.9萬億港元）。

旅遊股成重災區，郵輪公司股價大跌。皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）早段跌逾兩成。聯合航空、達美航空及美國航空股價早段跌逾一成。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）昨升至66以上，創2008年以來高位。

歐洲央行出乎意料未公布減息，加劇了昨晚歐洲股市跌勢。泛歐Stoxx 600指數跌10%，旅遊和休閒類股跌逾一成。亞洲股市下挫，日經指數昨跌4.4%，落入熊市。泰國及菲律賓股市昨亦跌10%跌停板，印尼股市跌5%暫停交易。

末日博士警告：債務危機重來

有「末日博士」之稱的美國經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）昨發推文警告債務危機重來，指有別於2007至2009年的金融海嘯是由美國家庭債務、按揭及銀行業槓桿所觸發，即將來臨的金融危機將來自企業債務及影子銀行，銀行業也將受到影子銀行拖累。

不過「股神」巴菲特早前接受雅虎財經訪問時稱，周一的股市崩跌，情况未如2008年金融海嘯或1987年10月股災般可怕，只是疫情爆發加上油價暴跌，對市場造成「嚴重的連環打擊」。

股神巴菲特：未如金融海嘯可怕

道指和標普500指數周一急挫逾7%，是金融海嘯以來最大單日跌幅。巴菲特表示，「只要活得夠老，什麼風浪沒見過」，指疫情不應影響投資者決定，但若市場緊貼即時新聞，會有很大反應。

路透社昨引述3名知情人士稱，油組與俄羅斯等產油國原定於下周三舉行的技術官員視像電話會議很可能押後，因為油組領袖沙特阿拉伯的代表將不會參與會議，且不會透過視像會議形式商討。國際油價昨跌約5%，紐約期油在每桶31美元左右，布蘭特期油在每桶33美元徘徊。紐約期油價格本周跌約兩成，勢成2008年底以來最大單周跌幅。

油價疲軟可能影響到電動車的需求，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價近期偏軟。不過受737 MAX停飛及疫情打擊，波音所受的影響更大。波音股價周三大跌18.15%，跌幅是近40年最大，市值跌至1065億美元，較特斯拉市值低逾100億美元。特斯拉與波音的市值差距，一年間拉近2000億美元。

（綜合報道）

（國際金融）