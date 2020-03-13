蕭若元入稟要求頒令押股協議無效

易還財務主席兼大股東蕭若元周三入稟高院要求頒令，就第一被告張少輝聲稱代表他執行於2017年10月和太陽證券達成的證券託管協議、同期以張少輝為受益人的押股協議、張少輝行使斬倉並處置由蕭若元持有的8228.86萬股易還財務股份，甚至指其餘被告中國證券、楊文安及陳良利作為信託人接收蕭若元所持股權的做法，全部存在偽造及欺詐成分，因此屬無效及不能執行。蕭若元更尋求進一步濟助、要求追討及評估當中損失及堂費。

去年12月被告曾要求將蕭股份斬倉

此前，易還財務於2019年12月初得悉，張少輝曾要求行使蕭若元和他之間押股協議，並將蕭手上的易還財務股份斬倉，蕭若元在今年1月下旬入稟法院提出擱置，至2月下旬易還財務提出配股集資1320萬元後，於3月6日遭聲稱持有易還財務近12%權益的內地女股東白鈺入稟力阻。易還財務緊接發公告稱，持有其11.11%權益的中國數碼創意於1月15日入稟，同樣申請頒令轉讓股份予白鈺及女商人譚毓楨無效。根據最後披露，蕭若元本人及透過立富顧問，在易還財務持股35.74%權益。