超購王燁星暗盤微升恐蝕息 昨4新股上市3潛水 偉源逆市飈六成

明報記者 馬迪帆

燁星昨日公布定價1.56元，接近定價上限1.58元。於輝立暗盤，燁星高開9%，最高曾升逾一成，見1.75元；每手2000股，高位沽貨可帳面賺380元。但股價收盤前升幅收窄至不足2%。最終收報1.59元，升1.9%，每手帳面賺60元。

燁星至少要升22% 大戶才打和

早前興業物聯（9916）掛牌首日只錄個位數升幅，不足以支付孖展大戶利息，料燁星首日蝕息機會亦大。燁星有11.8萬人認購，一手中籤率3%，吸引1723張「頂頭槌飛」，最終最多中5手。不少券商提供燁星孖展利率達2.98厘，以6日息計算，今日燁星至少要升22%，大戶才能打和。

同於今日掛牌的另一新股，影視股煜盛文化（1859）昨公布定價2.26元，公開發售認購不足額。煜盛昨於輝立暗盤無升跌，但於富途跌6%，每手帳面蝕140元。昨日掛牌新股輸多贏少，其中偉源控股前一日暗盤雖跌6%，但昨狂飈逾六成，報0.79元，每手帳面賺1550元，成2月以來首日最賺錢新股；常達控股（1433）跌四成，每手帳面蝕1000元；深藍科技（1950）跌1.9%，報0.51元；稀美資源（9936）跌9%，報2.03元。

雖然近期新股首日表現紛紛疲弱，但不乏散戶將希望寄託於下一新股諾誠健華（9969）。統計6家券商數據，昨日諾誠孖展已破400億元，增速未如首日火熱，總計借出410.5億元孖展，亦超購182倍。 諾誠將於今日截孖展，下周一（16日）截止認購。即將上市新股方面，有公司更要拉低「下限」才可上市。

九尊數字下限再削一成定價

此外，九尊數字互娛（1961）昨夜公布啟動「靈活定價機制」，招股價定於1.35元，較此前公布的下限1.5元再低10%。削減定價後，公司市值大跌7.37億元，集資額亦減少1890萬元。該股將於下周二（17日）掛牌。