經濟

疫情衝擊：安邦售美酒店交易或泡湯

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，影響持續擴大，安邦保險早前據報擬出售在美國的酒店資產組合予韓國的未來資產（Mirae Asset Management）計劃，或有機會因為疫情擴大而令交易告吹。

擬售資產組合涉58億美元

據彭博引述消息人士報道，安邦保險計劃出售有15家美國酒店的資產組合，涉及58億美元（折合約452.4億港元）。根據計劃，高盛將作為貸款方，再將該筆貸款證券化並出售予投資者，規模約40億美元，但至今未能獲得足夠的投資者認購，並計劃轉為過渡貸款（bridge financing），期望藉此可促成交易。

不過，有關的過渡貸款至今仍未能夠落實，如果未來資產未能夠為交易尋找到投資者或其他融資方案，交易或需要擱置。

未來資產發言人回應指出，有關交易進展順利，融資談判亦在進行中，雖然利率較低，不少貸款人願意提供融資。安邦及高盛暫未就報道作出回覆。

未來資產發言人：融資談判進行中

安邦保險在2015至2017年一度在海外大舉進行收購，其中最著名的是買下紐約華爾道夫酒店（Waldorf Astoria），惟其後隨着集團掌舵人吳小暉被執法部門帶走，為確保安邦的理財保險合約不會違約而被中央「接收」，至今年2月銀保監宣布，完成對安邦的接管，讓公司繼續依法經營。

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