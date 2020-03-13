內地2月乘用車銷量大跌八成

【明報專訊】中汽協發報告表示，內地2月份汽車銷量大跌79.1%至31萬輛，當中以乘用車銷量跌幅最為明顯，銷量急挫81.7%至22.4萬輛，高於整體汽車銷量跌幅。新能源汽車方面，內地2月的銷量按年跌75.2%至1.29萬輛。今年首兩個月累計，汽車銷量223.8萬輛，按年跌42%。協會認為，上月受新冠肺炎疫情嚴重影響，內地汽車行業的產銷出現大幅下滑，預計市場在疫情衝擊下需求受嚴重抑制，對汽車銷量的影響將在上半年持續。
新能源車銷量按年跌75%
內地車企上月的總產量為28.5萬輛，按年跌79.8%；其中乘用車產量按年跌82.9%至19.5萬輛，仍然是跌幅最明顯的類別。新能源汽車上月產量錄得9951輛，按年急跌82.9%。
不過，協會發現，內地品牌乘用車市佔率在上月有所提高，國產乘用車銷量按年下挫77.6%至11.8萬輛，佔乘用車總銷量52.6%，比去年同期增加9.7個百分點。汽車出口方面，2月份總出口量為4.5萬輛，按年跌22%，按月跌35.1%。今年首兩個月計，出口11.3萬輛，按年下降19.4%。
對此，協會解釋，產量跌幅主要是受累於疫情下，企業復工進度慢，以及零部件供應等問題。
受累疫情 企業復工進度慢
東風汽車（0489）昨日公布，2月份銷量2.61萬輛，按年急跌80.7%；同月產量按年瀉92%至1.05萬輛。各類乘用車中，以運動型多用途車（SUV）的銷量跌幅最多，上月銷量為7217輛，較去年同期的4.93萬輛跌85.4%。
集團今年首兩個月累計銷量25.18萬輛，按年跌34.2%；累計產量21.54萬輛，按年倒退43.6%。