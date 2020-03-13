內地2月乘用車銷量大跌八成

新能源車銷量按年跌75%

內地車企上月的總產量為28.5萬輛，按年跌79.8%；其中乘用車產量按年跌82.9%至19.5萬輛，仍然是跌幅最明顯的類別。新能源汽車上月產量錄得9951輛，按年急跌82.9%。

不過，協會發現，內地品牌乘用車市佔率在上月有所提高，國產乘用車銷量按年下挫77.6%至11.8萬輛，佔乘用車總銷量52.6%，比去年同期增加9.7個百分點。汽車出口方面，2月份總出口量為4.5萬輛，按年跌22%，按月跌35.1%。今年首兩個月計，出口11.3萬輛，按年下降19.4%。

對此，協會解釋，產量跌幅主要是受累於疫情下，企業復工進度慢，以及零部件供應等問題。

受累疫情 企業復工進度慢

東風汽車（0489）昨日公布，2月份銷量2.61萬輛，按年急跌80.7%；同月產量按年瀉92%至1.05萬輛。各類乘用車中，以運動型多用途車（SUV）的銷量跌幅最多，上月銷量為7217輛，較去年同期的4.93萬輛跌85.4%。

集團今年首兩個月累計銷量25.18萬輛，按年跌34.2%；累計產量21.54萬輛，按年倒退43.6%。