友邦新業務價值遜預期 黃經輝：疫情對首季業務影響明顯

明報記者 歐陽偉昉

友邦年化新保費增加2%至65.85億美元，新業務價值利潤率增加3個百分點至62.9%。受惠投資市場表現，純利按年上升約1.6倍至66.48億美元。末期息每股派0.933港元，按年上升10%。友邦開市前公布業績，由於新業務價值差過市場預期，加上港股大跌，友邦收市下跌4.44%報68.8，見52周低。

受惠投資市場 純利急升1.6倍

香港社會衝突自去年下半年逐步升級，影響內地人來港意慾，撇除香港業務，友邦全年新業務價值按年上升16%。去年香港年化新保費按年下跌11%至23.93億美元，而單計下半年，香港新業務價值按年跌幅達26%。內地訪客的新業務價值跌幅，與去年下半年內地訪港旅客數字的降幅大致相同。

黃經輝指，雖然業務受到短期影響，但長期將繼續受惠於亞洲市場日趨繁榮，私人保險滲透率和社會福利覆蓋偏低的龐大增長機遇。

陳榮聲：與保監商討遙距銷售

單計本港客戶，去年新業務價值則錄得雙位數增長。政府去年推出自願醫保計劃，帶動現有客戶增購產品有雙位數增長。因應疫情，保監局放寬毋須與客戶會面銷售扣稅年金，友邦區域首席執行官陳榮聲表示，業界正進一步與保監局商討准許更多產品遙距銷售，不過討論需時，而長期、有現金價值的壽險較複雜，仍需以會面方式銷售。

摩根大通則認為，友邦業務和派息增長減慢，成為對該行新的不利因素，預期會令股價短期走弱，不過因為中國業務續具高增長潛力，盈利具防守力，以及估值吸引，一兩年內向上的機會較高，該行維持「超配」評級，目標價103元。

摩通高盛看好 維持「超配」「買入」

高盛報告指出，友邦去年整體表現維持強勁，除中國業務強勁增長外，香港本地客戶業務表現強韌，不過該行估計本地客戶業務在第四季按年亦有所下跌。今年香港和中國銷售環境有挑戰性，債息下跌對投資和償付能力亦會帶來影響。該行維持「買入」評級，目標價維持91元。