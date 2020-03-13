人行外管局放寬跨境融資

所謂跨境融資風險加權餘額，即是企業和金融機構可以自主從境外融資外幣的限額，跨境融資額度會按一個特定算式計算，「宏觀審慎調節參數」就是算式中其中一個加乘部分，簡單來說，提高參數就可以提高企業的跨境融資額度。

通知提到，現時外債規模和結構較合理，外債風險可控，所以提高宏觀審慎調節參數可以便利境內機構跨境融資的同時，不會引發外債規模大幅上升。

人行連續18日暫停逆回購操作

另外，昨日人行連續第18日暫停逆回購操作。人行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，所以不開展逆回購操作；鑑於昨日無逆回購到期，人民銀行實現零投放、零回籠。

近月內地當局已多次推出抗疫經濟金融措施，日前國務院常務會議提出要「抓緊」出台普惠金融定向降準措施，額外加大對銀行的降準力度。