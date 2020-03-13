經濟

太古主席施銘倫：上半年將錄虧損

【明報專訊】【明報專訊】太古（0019）及旗下太古地產（1972）昨日宣布去年度業績，受國泰（0293）業績下滑拖累，加上投資物業估值收益大減，太古純利按年大減逾六成至90.07億元，至於太古地產核心盈利則按年升1.49%至76.33億元。太古主席施銘倫預告，國泰受疫情困擾，將拖累集團今年上半年度錄得虧損；太地則視乎有否好建議，再伺機出售非核心物業，及物色在越南的發展機會。

內地18間飲料廠房17間復工

雖然期內太地及可口可樂業務有增長，但受國泰業績下跌、海洋服務、貿易和實業部門業務亦受壓影響，令集團純利按年倒退。施銘倫表示，即使預期上半年業績會錄得虧損，但集團在港營運邁向150周年，會繼續承諾在港投資，並且在下半年舉辦不同的活動誌慶。同時，集團旗下港機工程機的機庫維修及厦門的維修業務表現仍然強勁，飲料業務位於內地18間廠房亦有17間復工。

至於持續虧損的海洋業務，原本受惠於油氣開採復蘇，但是隨着油價近期受壓，暫時難言具體受到的影響。

太地白德利：伺機再售非核心物業

太地常務董事兼行政總裁白德利表示，集團的零售商場及酒店業務受到新冠肺炎影響而受到打擊，已經着手採取措施和租戶合作，提供紓困措施，期望情况有所好轉。去年度集團受惠於出售多項非核心物業後，當前未有新的出售非核心物業計劃，但是若遇好建議不排除會考慮再售非核心項目。在港寫字樓近全面出租，目前未見租務表現有明顯受壓情况。

樓市方面，他雖然見到有少許調整，但是有見住宅供應保持有限供應，需求維持健康，加上息口保持低水平，因此對樓市保持長遠樂觀的看法。同時，太地亦有興趣參與大灣區市場的發展，亦在深圳開設辦事處去審慎地評估發展機會。

在港寫字樓近全出租 未見明顯受壓

在亞洲市場，太地最近更在越南開設辦事處，物色發展機會。花旗發表報告則指出，太地的基本經常溢利稍低於預期，派息較去年增加則令人驚喜。

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