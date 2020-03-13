經濟

匯控再跌4% 股息見8.51厘

【明報專訊】世衛確認新冠狀病毒肺炎全球大流行、油價大戰爆發拖累道指連日暴跌千點，加上低息環境下令銀行息差再收窄，銀行股股價繼續捱沽。匯控（0005）昨日開市後走勢疲弱，再跌4.11%收報46.65元，今年至今已累跌23.3%，股息率已升至8.51厘，是2016年4月以來最高。分析認為，若匯控盈利受壓，或不能維持現有派息，投資者買入時或要有股息率下跌的心理準備。

昨晚美股一開市再次跌停，匯控在英美上市股價跟隨大市繼續急挫，截至晚上10時半，匯控在紐約跌8.86%，折合港元報43.86元，比港股低收6.11%。昨日一眾銀行股隨大市下挫，恒生銀行（0011）跌2%，穿140元，報139.9元。創興銀行（1111）跌6.02%，東亞銀行（0023）跌5.44%，渣打（2888）跌5.3%。

分析：盈利難維持派息 股息率或跌至5厘

上次匯控達8厘息以上是在2016年4月，曾高見8.6厘。匯控管理層亦在上月公布業績時表示將維持派息水平，不過光大新鴻基證券策略師伍禮賢指出，雖然管理層暫時維持派息水平，但銀行盈利未能支持下或會減派息，現時受8厘股息吸引的投資者，要有準備股息率可能跌至5厘水平。他認為，經濟不景打擊銀行收入能力，中小企面臨經營惡化，加重匯控壞帳上升的壓力，短期累跌短期內可吸引收息客支持股價，但中期股價反轉上升的動力不大。

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