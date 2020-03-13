恒指夜期挫逾5% 曾觸冷靜機制 美股11年牛市終結 瑞銀︰環球股市再跌兩成

明報記者 溫藹紅

截至昨晚12時，恒指夜期報22,872點，低水1437點，國指夜期報9,162點，低水564點。由於夜期跌幅一度觸及5%水平，昨曾啟動俗稱「熔斷」的股價冷靜機制，不過有別於美股及A股，香港的冷靜機制並非停牌，而是在5分鐘冷靜期內，有關股份及衍生工具仍可在限定價格範圍買賣，其中期貨買賣範圍為參考價上下5%。每個適用產品最多只能在早市和午市分別觸發1次冷靜期。冷靜期後，同一交易時段內，交易價格不會再受限制。

亞洲股市全跌 泰國挫逾一成最傷

恒指昨日最多跌1114點，收報24,309點，跌922點。國指跌345點至9725點，跌穿1萬點，主板成交1522億元。恒指昨日已自2018年高位累跌近28%，若從去年高位計亦累跌兩成。環球主要股市包括歐美及日韓等主要股市，技術上亦已步入熊市。亞洲區股市昨日全線大跌（見表），當中以泰國最嚴重大瀉10.8%，印度及澳洲亦分別跌8.18%及7.36%，對比下內地上證綜指跌幅最小，僅跌1.52%。

趁機撈底 北水127億元歷來最多

昨日恒指波幅指數更錄得45.47點，勁升24%，突破2015年高位，重上2011年歐債危機時期的恐慌程度。50隻藍籌股一律下跌，更有17隻見52周新低。騰訊（0700）跌3.9%至363.6元，創科實業（0669）跌9.5%，為跌幅最大藍籌；瑞聲（2018）及舜宇光學（2382）亦跌逾7%。另外，阿里巴巴（9988）昨跌4.2%至188.8元，美團（3690）亦跌5%。儘管港股跌近千點，但內地投資者仍趁機大舉撈底，據聯交所資料，昨日滬深港通淨買入金額達127億元，為歷來最多。

瑞銀：倘疫情受控 年底將創新高

瑞銀報告表示，新冠肺炎擴散已對環球市場造成影響，假設疫情發展成全球大流行病，經濟增長放緩及決策者可用的額外刺激非常少，該行估計環球股市可能還會再跌20%。不過，假設疫情得到控制，該行估計今年底環球股市將創出刺激政策所引致的新高，北亞和美國或將領漲。報告預料有8個國家陷入經濟衰退，目前疫情的確診病例仍會持續大增，縱使在最樂觀的情形下，預料未來1個月都難以見底。