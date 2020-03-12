中環海濱地王或非價高者得 何民傑：恐添煩添亂

【明報專訊】過去香港能建立龐大財政儲備，政府賣地收入豐厚是重要原因，但政府提供住宅土地變難，或會影響相關收入，增加財赤壓力，有巿場評論指港府在下一財年將推6幅商業地皮，共涉逾893萬方呎，其中以中環新海濱3號地皮最矚目，可建逾184萬方呎樓面，直逼同區地標商廈國金2期總樓面(約195萬方呎)，地皮估值逾920億元，或是為財赤填氹。不過該中環新海濱3號地皮將以「雙信封制」招標，即港府批出地皮時同時會考慮物業設計方案等因素，有可能並非價高者得。
107動力召集人何民傑表示，過去港府在發展西九龍文化區時，也曾採用「非價高者得」的方式招標及評審，結果惹來社會頗大爭議，故他擔心是次中環「千億地王」可能重蹈覆轍，並引用《道德經》的名句「治大國若烹小鮮」來說明問題，「治國便像煎魚一樣，翻來翻去條魚便會散晒，土地政策亦屬如此，我擔心中環海濱地王以雙信封制招標，會在現時複雜的社會環境中添煩添亂」。
減財赤壓力 應開拓新稅項
何民傑又認為，在下一財年港府可能面對千億財赤，建議積極開源，包括着手規範Uber和加熱煙，由此徵收新稅項。
而謝偉銓則認為，港府在本財年已推出西九龍站上蓋商業地皮，緊接在下一財年再推「千億地王」，需要考慮有多少財團有能力承接的問題，故此推地時機值得從長計議。