經濟
名人樓市論壇

香港地產

中環海濱地王或非價高者得 何民傑：恐添煩添亂

【明報專訊】過去香港能建立龐大財政儲備，政府賣地收入豐厚是重要原因，但政府提供住宅土地變難，或會影響相關收入，增加財赤壓力，有巿場評論指港府在下一財年將推6幅商業地皮，共涉逾893萬方呎，其中以中環新海濱3號地皮最矚目，可建逾184萬方呎樓面，直逼同區地標商廈國金2期總樓面(約195萬方呎)，地皮估值逾920億元，或是為財赤填氹。不過該中環新海濱3號地皮將以「雙信封制」招標，即港府批出地皮時同時會考慮物業設計方案等因素，有可能並非價高者得。

107動力召集人何民傑表示，過去港府在發展西九龍文化區時，也曾採用「非價高者得」的方式招標及評審，結果惹來社會頗大爭議，故他擔心是次中環「千億地王」可能重蹈覆轍，並引用《道德經》的名句「治大國若烹小鮮」來說明問題，「治國便像煎魚一樣，翻來翻去條魚便會散晒，土地政策亦屬如此，我擔心中環海濱地王以雙信封制招標，會在現時複雜的社會環境中添煩添亂」。

減財赤壓力 應開拓新稅項

何民傑又認為，在下一財年港府可能面對千億財赤，建議積極開源，包括着手規範Uber和加熱煙，由此徵收新稅項。

而謝偉銓則認為，港府在本財年已推出西九龍站上蓋商業地皮，緊接在下一財年再推「千億地王」，需要考慮有多少財團有能力承接的問題，故此推地時機值得從長計議。

[名人樓市論壇]

上 / 下一篇新聞

國泰訂票跌八成 上半年將大蝕 去年少賺28% 主席賀以禮：前所未見嚴峻
國泰訂票跌八成 上半年將大蝕 去年少賺28% 主席賀以禮：前所未見嚴峻
燃油對冲比例增 預計單月蝕2.7億
燃油對冲比例增 預計單月蝕2.7億
快運去年蝕2.46億遜預期 運載率逾九成
快運去年蝕2.46億遜預期 運載率逾九成
會德豐滿意新盤銷情：購買力仍在
會德豐滿意新盤銷情：購買力仍在
美股開市瀉逾千點 恒指夜期低水
美股開市瀉逾千點 恒指夜期低水
生科股諾誠健華首日孖展逾371億 4新股今掛牌 暗盤僅深藍科技升
生科股諾誠健華首日孖展逾371億 4新股今掛牌 暗盤僅深藍科技升
內地2月新貸遜預期 李克強促加大銀行降準力度
內地2月新貸遜預期 李克強促加大銀行降準力度
申凍結曹貴子資產 康宏遭駁回兼付訟費
申凍結曹貴子資產 康宏遭駁回兼付訟費
匯豐再減港元定存息 1年期1.3厘 工銀亞洲降至1.85厘
匯豐再減港元定存息 1年期1.3厘 工銀亞洲降至1.85厘
內地客減 保誠去年港保費跌11% 着手美業務IPO 研引入第三方融資
內地客減 保誠去年港保費跌11% 着手美業務IPO 研引入第三方融資
大行看好友邦業績 維持正面評級
大行看好友邦業績 維持正面評級
匯控委王云峰任中國行長
匯控委王云峰任中國行長
英減息兼釋放萬億平錢 美免繳薪俸稅未見影 道指曾跌千點
英減息兼釋放萬億平錢 美免繳薪俸稅未見影 道指曾跌千點
沙特阿美日產量增至1300萬桶
沙特阿美日產量增至1300萬桶
adidas內地首季料少賺44億
adidas內地首季料少賺44億
張兆聰：國泰估值史上最低 只宜炒波幅
張兆聰：國泰估值史上最低 只宜炒波幅
趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定
趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定
劉宇亮：油價戰難持久 中港股較硬淨
劉宇亮：油價戰難持久 中港股較硬淨
李曉佳：吳光正的機關算盡
李曉佳：吳光正的機關算盡
技術取勝：國泰料難突破10.6元
技術取勝：國泰料難突破10.6元
劉思明：港股反彈受阻 環保股向好慎選
劉思明：港股反彈受阻 環保股向好慎選
周顯：黃玉郎享盡榮華富貴
周顯：黃玉郎享盡榮華富貴
湯文亮：美酒能否抗疫？
湯文亮：美酒能否抗疫？
銅鑼灣現吉舖潮 10巨舖涉近9萬呎 PRADA原舖劈租44% 業界：慘過SARS
銅鑼灣現吉舖潮 10巨舖涉近9萬呎 PRADA原舖劈租44% 業界：慘過SARS
景隆街四分之一舖丟空
景隆街四分之一舖丟空
內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業
內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業
不足半月20宗撻訂 追平上月全月
不足半月20宗撻訂 追平上月全月
環海‧東岸銀主盤461萬沽 4年半升15%
環海‧東岸銀主盤461萬沽 4年半升15%
謝偉銓倡土儲制 穩供應預期 創新思維加快造地 予市民上車時間表
謝偉銓倡土儲制 穩供應預期 創新思維加快造地 予市民上車時間表