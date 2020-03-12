謝偉銓倡土儲制 穩供應預期 創新思維加快造地 予市民上車時間表

謝偉銓1976年畢業於香港理工學院後，加入港府任產業測量師近12年，跟着轉投商界，先後任職置地、英皇集團、市建局及恒地（0012）高層，現為誌星有限公司創辦人及董事，同時是建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員，在地產界經驗豐富。記者上次專訪謝偉銓是在2015年7月，當時受累內地A股大跌，恒指此前一日大跌逾1400點，而他稱港股大跌、意味樓價調整，惟由於內地購買力仍然殷切，樓價中長期升浪料未完，準確預測之後幾年的樓價走勢；過去一年本港先後受社會運動及新冠疫情衝擊，記者期待他是次也可以就本港樓價及整體前景提供指引。

訪問首先由財政預算案未有「減辣」開始談起，謝偉銓對此表示認同，「我們最初在立法會通過辣招，理據是樓價升勢過急，供應卻跟唔上，所以要進行需求管理，即是藉着加稅增加投資及炒賣成本，讓首次置業人士有更好的上市機會。在此基礎上，目前討論是否需要減辣，要視乎希望達到什麼目標，現時我看不到有何因素會令樓價大跌，社會大多數人亦仍然覺得住宅供應不足，這樣的話，當下是否減辣的好時機呢？大家想一想便會有答案」。

回歸後房策欠連貫 「一塌糊塗」

謝偉銓以「一塌糊塗」來形容本港回歸以來的房屋政策，因此亦令不少市民受累，「過去逾22年特區政府已更換3任特首，目前(林鄭月娥)是第四任特首，不同特首在房屋、醫療及教育方面的施政並不一致，這是宏觀上的缺失，故本港回歸以來房屋政策屬一塌糊塗，根本沒有長遠策略，上任特首的政策未兌現便要下台，新任特首又有新的房屋政策；作為比較，在過去港英政府年代，即使有不同港督上任，政策的連貫性也比較強……例如由麥理浩提出的10年建屋計劃，即使在他任內未能完成，接任的港督（尤德）也在隨後兩至三年實現有關建屋目標（為180萬香港居民提供設備齊全、有合理居住環境的公共房屋單位）」。

運房局去年12月公布《長遠房屋策略》周年進度報告，將未來10年的新增房屋供應目標由45萬下調至43萬個單位，屬一大房策轉向，謝偉銓認為，有關理據並不充分，「該報告因應預測本港住戶數目（Number Of Households）淨增長減少，所以下調新增住宅供應目標，我一直認為這不是一個合理的做法，因為目前香港人住得又細又貴，此舉忽略了香港人希望住大啲、住好啲的訴求；我認為居所既然是市民生活的必須品，港府又是土地市場的最大供應者，若看到（住宅）市場出現（供不應求）問題，便應該用方法去調整（以增加供應），這樣市場才能健康發展」。

住屋是必需品 宜多不宜少

謝偉銓強調，一個合理居住環境是市民生活的必需品，本港住宅供應宜多不宜少，「我覺得即使供應多一點又有什麼問題呢？以往發達城市的居民都有第二居所（Second Home），或者老人家希望自己住一個單位時，子女亦可以住另一個單位，大家只是希望住得好些、寬敞些而己；（總勝於）現在本港不少人只求有個容身之所，即使是納米樓也逼住買」。

作為比較，陳茂波上月發表財政預算案表示，由他領導的土地供應督導委員會正協調各政策局，重新評估香港未來的土地需求，並引入土地儲備的概念，預計在今年第二季公布，作為政府日後覓地造地的藍本；謝偉銓分析，對此政策方向十分認同，「 由於目前港府持有的熟地料不足以在未來10年興建43萬個住宅單位，故此我相信初期公布的土地儲備屬負數，但將這些數據如實公布出來，至少可以提供一個目標及方向，將來可以逐步改善，這才是一個有為政府的應有表現，對此我拭目以待……我早在幾年前已提出，港府應根據人均居住面積、市民租樓及供樓佔收入比率等數據，制定長遠住宅土地供應目標，然後以此為基礎積極覓地；港府近年有逾萬億元財政儲備，但卻一直沒有足夠土地儲備，結果大幅推升樓價，令社會大眾不滿，情况急須改善」。

讓無樓一族預見何時可上車

雖然港府近年將非住宅地改劃為住宅地並不順利，但謝偉銓相信，港府是次引入土地儲備的制度，只要妥善與市民溝通，得到市民的支持，覓地增加長遠住宅供應料可事半功倍，「新加坡政府有組屋政策，年輕人訂婚後兩至三年便可買組屋上車，是不少香港人羨慕的。我覺得以發展明日大嶼、填海、農地、棕地或郊野公園方式來增加住宅土地供應也好，香港市民是很單純的，『我目前沒有自住物業，若支持政府的發展計劃，我什麼時間可以買到樓或上到樓，請你（政府）給我一個時間表』，現時政府便缺乏這樣的時間表，所以我覺得政府必須訂一個目標，即使是10年也好，也要幫助港人圓置業夢」。

明報記者 葉創成

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