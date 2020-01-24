環海‧東岸銀主盤461萬沽 4年半升15%

投資者沽第一城3房 13年升3倍

此外，有投資者減持沙田第一城單位。美聯助理聯席董事黃錦瀚指，沙田第一城30座中層B室，新近以市價728萬元成交，實用451方呎，3房間隔，實呎16,142元。原業主為中原地產創辦人之一王文彥的太太周春嬌及相關人士，2007年以193萬元購入單位後，一直收租，至近日租客遷出而放盤，持貨13年帳面賺535萬元或2.8倍。據了解，周氏於沙田第一城持有約30個物業，在愉景灣亦持有單位作長線收租，現時其餘單位暫未見放售。

珀麗灣天際屋2000萬沽 9年新低

另外，中原區域營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣30座天際屋特色戶，實用1489方呎，屬4房雙套房間隔，附設平台及天台，客廳設有玻璃天窗，原業主2018年以2600萬元放盤，累減600萬元或23%後，以2000萬元成交，實呎13,432元，成交價為同類特色單位近9年低位。同類單位2017年9月成交價為2420萬元，亦即現時成交價較3年前還要低420萬元或17%。不過，原業主2007年1343萬元買入，帳面仍賺657萬元或約49%。