不足半月20宗撻訂 追平上月全月

昨單日5宗 恆大‧珺瓏灣佔3宗

昨日錄得3連撻的恆大‧珺瓏灣，單位實用223至321方呎，原於本月初以390.1萬至524萬元售出，3名買家取消交易，料各遭沒收5%訂金涉逾19萬至26萬元，料發展商共殺訂66萬元。

嘉華（0173）大埔白石角嘉熙亦錄1宗實用344方呎1房戶撻訂，本月初以663萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉33萬元。

另一新撻訂來自新地（0016）屯門御半山II，單位實用386方呎、屬1房連儲物室間隔，上月底以613.1萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉及31萬元。

OCEAN MARINI暫收3000票

超額13倍

此外，長實（1113）北角維港頌昨透過招標以3080萬元售出6座36樓實用850方呎C室，實呎3.62萬元，單位原於2017年4月以3916.9萬元售出，但買家早前撻大訂料遭沒收15%訂金涉588萬元，而上述新成交價雖較兩年前賣平21%，但成交紀錄冊顯示，發展商2017年4月時須替買家代付30%辣稅涉1175萬元。

新盤銷售方面，會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI，市場消息指過去4天累收約3000票，以周六首輪推售208伙計超額逾13倍。另中原按揭為買家提供H按按揭計劃，全期按息H加1.24厘，實際息率2.35厘，封頂息率P減2.75厘（P為5.25厘．下同），現金回贈1.6%；另「樓花即供高成數按揭」計劃，提供八成按揭，全期息率P減2.5厘，現金回贈0.5%。