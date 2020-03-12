經濟

香港地產

不足半月20宗撻訂 追平上月全月

【明報專訊】雖然一手市場氣氛稍為回暖，但繼續有新盤買家取消交易縮沙離場，市場昨天單日連錄5宗新撻訂，相關個案來自3個新界樓盤，估計發展商殺訂總額涉130萬元，其中以恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣1期佔3宗最多。本報統計，3月截至昨日止，主要新盤累錄約20宗撻訂，已經追平2月全月水平。

昨單日5宗 恆大‧珺瓏灣佔3宗

昨日錄得3連撻的恆大‧珺瓏灣，單位實用223至321方呎，原於本月初以390.1萬至524萬元售出，3名買家取消交易，料各遭沒收5%訂金涉逾19萬至26萬元，料發展商共殺訂66萬元。

嘉華（0173）大埔白石角嘉熙亦錄1宗實用344方呎1房戶撻訂，本月初以663萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉33萬元。

另一新撻訂來自新地（0016）屯門御半山II，單位實用386方呎、屬1房連儲物室間隔，上月底以613.1萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉及31萬元。

OCEAN MARINI暫收3000票

超額13倍

此外，長實（1113）北角維港頌昨透過招標以3080萬元售出6座36樓實用850方呎C室，實呎3.62萬元，單位原於2017年4月以3916.9萬元售出，但買家早前撻大訂料遭沒收15%訂金涉588萬元，而上述新成交價雖較兩年前賣平21%，但成交紀錄冊顯示，發展商2017年4月時須替買家代付30%辣稅涉1175萬元。

新盤銷售方面，會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI，市場消息指過去4天累收約3000票，以周六首輪推售208伙計超額逾13倍。另中原按揭為買家提供H按按揭計劃，全期按息H加1.24厘，實際息率2.35厘，封頂息率P減2.75厘（P為5.25厘．下同），現金回贈1.6%；另「樓花即供高成數按揭」計劃，提供八成按揭，全期息率P減2.5厘，現金回贈0.5%。

上 / 下一篇新聞

國泰訂票跌八成 上半年將大蝕 去年少賺28% 主席賀以禮：前所未見嚴峻
國泰訂票跌八成 上半年將大蝕 去年少賺28% 主席賀以禮：前所未見嚴峻
燃油對冲比例增 預計單月蝕2.7億
燃油對冲比例增 預計單月蝕2.7億
快運去年蝕2.46億遜預期 運載率逾九成
快運去年蝕2.46億遜預期 運載率逾九成
會德豐滿意新盤銷情：購買力仍在
會德豐滿意新盤銷情：購買力仍在
美股開市瀉逾千點 恒指夜期低水
美股開市瀉逾千點 恒指夜期低水
生科股諾誠健華首日孖展逾371億 4新股今掛牌 暗盤僅深藍科技升
生科股諾誠健華首日孖展逾371億 4新股今掛牌 暗盤僅深藍科技升
內地2月新貸遜預期 李克強促加大銀行降準力度
內地2月新貸遜預期 李克強促加大銀行降準力度
申凍結曹貴子資產 康宏遭駁回兼付訟費
申凍結曹貴子資產 康宏遭駁回兼付訟費
匯豐再減港元定存息 1年期1.3厘 工銀亞洲降至1.85厘
匯豐再減港元定存息 1年期1.3厘 工銀亞洲降至1.85厘
內地客減 保誠去年港保費跌11% 着手美業務IPO 研引入第三方融資
內地客減 保誠去年港保費跌11% 着手美業務IPO 研引入第三方融資
大行看好友邦業績 維持正面評級
大行看好友邦業績 維持正面評級
匯控委王云峰任中國行長
匯控委王云峰任中國行長
英減息兼釋放萬億平錢 美免繳薪俸稅未見影 道指曾跌千點
英減息兼釋放萬億平錢 美免繳薪俸稅未見影 道指曾跌千點
沙特阿美日產量增至1300萬桶
沙特阿美日產量增至1300萬桶
adidas內地首季料少賺44億
adidas內地首季料少賺44億
張兆聰：國泰估值史上最低 只宜炒波幅
張兆聰：國泰估值史上最低 只宜炒波幅
趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定
趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定
劉宇亮：油價戰難持久 中港股較硬淨
劉宇亮：油價戰難持久 中港股較硬淨
李曉佳：吳光正的機關算盡
李曉佳：吳光正的機關算盡
技術取勝：國泰料難突破10.6元
技術取勝：國泰料難突破10.6元
劉思明：港股反彈受阻 環保股向好慎選
劉思明：港股反彈受阻 環保股向好慎選
周顯：黃玉郎享盡榮華富貴
周顯：黃玉郎享盡榮華富貴
湯文亮：美酒能否抗疫？
湯文亮：美酒能否抗疫？
銅鑼灣現吉舖潮 10巨舖涉近9萬呎 PRADA原舖劈租44% 業界：慘過SARS
銅鑼灣現吉舖潮 10巨舖涉近9萬呎 PRADA原舖劈租44% 業界：慘過SARS
景隆街四分之一舖丟空
景隆街四分之一舖丟空
內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業
內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業
環海‧東岸銀主盤461萬沽 4年半升15%
環海‧東岸銀主盤461萬沽 4年半升15%
謝偉銓倡土儲制 穩供應預期 創新思維加快造地 予市民上車時間表
謝偉銓倡土儲制 穩供應預期 創新思維加快造地 予市民上車時間表
中環海濱地王或非價高者得 何民傑：恐添煩添亂
中環海濱地王或非價高者得 何民傑：恐添煩添亂