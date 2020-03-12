內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業

紀惠2016年8.8億購入

上述晉逸時代精品酒店位於灣仔摩理臣山道39號，旅遊網站資料顯示，酒店房間面積160至330方呎，每晚房價約由600餘元起。不過，據酒店網頁最新顯示，「為配合晉逸酒店集團業務發展新方向，晉逸時代精品酒店。銅鑼灣於2020年2月26日合約完畢後將不會續約，繼而我們會投放更多資源於優化尖沙嘴寶勒巷、中環蘭桂芳及威靈頓街之分店，包括擴建晉逸精品酒店，尖沙嘴大堂工程亦於年內展開」。

上述物業前身為商業大廈，於2009年完成改裝後，晉逸時代精品酒店正式開業，當時物業由邱騰達旗下帝邦投資持有，提供93個酒店房間，總樓面面積約55,238方呎，及後於2013年，帝邦投資把物業轉售予正八集團，作價6.8億元，平均每間房價值約731萬元。當時晉逸酒店與新買家簽訂售後租回的租約，首3年月租195萬元，其後以月租250萬元續租。而在2016年，正八再次以8.8億轉售予紀惠集團或有關人士。

鄧成波家族125萬承租 大跌一半

據土地註冊處最新資料顯示，該物業由舖王鄧成波及家族成員旗下公司承租，月租125萬元，若以最近一次續租租金250萬元相比，最新租金大跌一半，租約期至2023年2月底，為期3年。但事實上，物業去年6月已推出招標，當時意向價約12億元，即平均每個房間1290萬元，物業一直在市場上放售，故不排除今次以低價租出，或與買賣相關事宜有關，惟本報昨嘗試向業主紀惠集團方面查詢，至截稿前仍未獲回覆。