經濟

香港地產

內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業

【明報專訊】受去年反修例風暴影響，內地客來港人數大減，加上新冠肺炎下內地客更近乎絕迹，除零售業外，酒店生意亦大受打擊，商務及經濟發展局長邱騰華胞弟邱騰達旗下灣仔晉逸時代精品酒店日前宣布結業，未來將集中資源優化同系位於中環及尖沙嘴的酒店。

紀惠2016年8.8億購入

上述晉逸時代精品酒店位於灣仔摩理臣山道39號，旅遊網站資料顯示，酒店房間面積160至330方呎，每晚房價約由600餘元起。不過，據酒店網頁最新顯示，「為配合晉逸酒店集團業務發展新方向，晉逸時代精品酒店。銅鑼灣於2020年2月26日合約完畢後將不會續約，繼而我們會投放更多資源於優化尖沙嘴寶勒巷、中環蘭桂芳及威靈頓街之分店，包括擴建晉逸精品酒店，尖沙嘴大堂工程亦於年內展開」。

上述物業前身為商業大廈，於2009年完成改裝後，晉逸時代精品酒店正式開業，當時物業由邱騰達旗下帝邦投資持有，提供93個酒店房間，總樓面面積約55,238方呎，及後於2013年，帝邦投資把物業轉售予正八集團，作價6.8億元，平均每間房價值約731萬元。當時晉逸酒店與新買家簽訂售後租回的租約，首3年月租195萬元，其後以月租250萬元續租。而在2016年，正八再次以8.8億轉售予紀惠集團或有關人士。

鄧成波家族125萬承租 大跌一半

據土地註冊處最新資料顯示，該物業由舖王鄧成波及家族成員旗下公司承租，月租125萬元，若以最近一次續租租金250萬元相比，最新租金大跌一半，租約期至2023年2月底，為期3年。但事實上，物業去年6月已推出招標，當時意向價約12億元，即平均每個房間1290萬元，物業一直在市場上放售，故不排除今次以低價租出，或與買賣相關事宜有關，惟本報昨嘗試向業主紀惠集團方面查詢，至截稿前仍未獲回覆。

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