景隆街四分之一舖丟空

景隆街雖然並非銅鑼灣的主要街道，但過去亦屢誕「舖王」，其中實用面積僅約30方呎的景隆街2號地下A2號舖，2014年曾以26萬元獲找換店承租，呎租高達8667元，以呎租計一度成為全港舖王，至2017年隨零售市道開始回落，月租大跌至13.8萬元，跌幅近半。

黎永滔重建巨舖 曾睇好舖市

中原商舖部分區營業董事梁偉傑坦言，景隆街一向較多人氣餐廳及化妝品店等，人流暢旺，現時「吉舖」較前大增，因由永倫集團持有、位於景隆街20至28號新安大廈，業主已計劃重建，該廈地下4個地舖現已丟空，間接推高該地段「吉舖」比例；不過，即使撇除有關「吉舖」，總數亦較去年社會運動前多。

事實上，資深投資者黎永滔2012年零售高峰時，以3.65億元購入的景隆街7號顯輝中心全幢，雖屬商業項目，但他曾指，該廈當時每月僅收到50萬元租金，回報僅1厘多，該廈「回報不正常」，認為物業潛在價值尚未完全發揮，決定大削六成樓面，由商廈重建的10,848方呎，銳意將項目重建為一幢3層高、面積約4000方呎的巨舖，意向月租150萬元、即呎租375元，計劃以單一舖位形式出租予國際品牌。當時他估計，改裝物業後，物業價值可提升至8億至9億元。