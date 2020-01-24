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銅鑼灣現吉舖潮 10巨舖涉近9萬呎 PRADA原舖劈租44% 業界：慘過SARS

【明報專訊】去年起反修例風暴，加上近月新冠肺炎擴散，在雙重打擊下重創零售市道，核心區商舖更首當其衝。本報統計，旅遊熱點銅鑼灣區最少有10個巨舖丟空，涉近9萬方呎樓面，而丟空商舖的前租客，大多為承租力極強的奢侈品牌、珠寶店及化妝品連鎖店等。有業界指，隨着疫情「全球化」，本港零售市道遠較2003年SARS時期差，預計核心區「吉舖」潮將升溫。

明報記者 甘潔瑩

據本報統計，銅鑼灣10個丟空巨舖，主要位於羅素街怡和街、軒尼詩道及波斯富街等，共涉逾8.7萬方呎。其中剛於上月租約未滿前結業、位於軒尼詩道黃金廣場地舖的六福珠寶（0590），商舖業主泛海（ 0129 ）上月已將商舖重新招租，叫租300萬元，最新減價至280萬元，較六福珠寶2015年簽訂之租約350萬元回落70萬元或20%，即變相八折租舖，以商舖面積4848方呎計，意向呎租578元。

六福軒尼詩道舖租金一減再減

另一邊廂，以冠華鏡廠持有的波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓的商舖，面積高達2.08萬方呎，該舖原由先施2013年舖市高峰期以月租190萬元租用，至2016年續約減租21%至150萬元，而先施去年7月、即反修例風暴爆發後，隨着租約期滿亦不續租，商舖丟空多時，至今仍未獲承租。業主亦有兩手準備，同時將物業放售，叫價逾6.38億元，呎價約2.9萬元，為反修例風暴後區內最大宗放售舖位個案。

區內「吉舖」佔12% 全港最嚴峻

美聯工商舖高級區域營業董事游家成指，整體零售氣氛差，令各區「吉舖」數目上升，而銅鑼灣「吉舖」比率更達12.2%，為本港四大零售核心區最高。他續指，目前零售市况較2003年SARS差，主要是租戶的承租能力減低，而過去多是財力雄厚的品牌租用巨舖，但隨着經濟環境轉差，品牌亦暫緩擴充意欲。

游續稱，零售市况欠佳，商舖業主亦因應市况減租，但當時未見大幅劈租成風，而銅鑼灣區中，劈租幅度最高的商舖只得羅素街2至4號，早前由奢侈品PRADA以月租900萬元租用，業主旭日國際大劈至500萬元招租，減幅約44%，以商舖面積1.5萬方呎計，呎租333元。

傳柏麗大道舖沽 10年蝕2300萬

此外，有核心區商舖身價大縮水。市場消息指，尖沙嘴柏麗大道64號舖，面積766方呎，新近連租約易手，市傳成交價低見4500萬元，呎價58,747元，該舖目前租予鐘表珠寶店，月租約9萬元，租期至今年7月，即新買家租金回報2.4厘。原業主2010年1月6800萬元購入商舖，帳面蝕2300萬元或34%，料為近年區內蝕幅最勁的商舖成交。

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