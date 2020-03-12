經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：美酒能否抗疫？

【明報專訊】近日非常得閒，於是叫菲律賓姐姐清理家裏酒窖，我順便將相片放上網，有老友見到話美酒能抗疫，幾時搞一個品酒派對？老實說，搞品酒派對幾時都可以，但現在不是好時候，最低限度都要等疫情緩和，否則，品完酒發覺當中有人確診，大家都要隔離14日，變成樂極生悲。

老友話酒能抗疫是有根據，在新冠肺炎開始時，有一個30多歲英國人確診，於是他回家鄉借酒消愁，終日與威士忌為伍，誰不知竟然自動痊癒。老友咁講其實是想呃酒飲，現在大家都知道新冠肺炎病毒的傳染性雖然很強勁，殺傷力則是一般，而且專攻長者及有隱疾的人，那位英國人只得30幾歲，只要免疫系統正常，自癒的機會就很大，與飲唔飲酒沒有直接關係，可能唔飲酒更快痊癒。

古人煲醋殺菌

老友鍥而不捨繼續話酒能抗疫是有歷史根據，話中國的「醫」字，可以拆成「医」，代表治理，「殳」代表疫症，即是傳染病，「酉」代表酒，所以酒能抗疫。老友知其二而不知其三，我同意第一及第二點，但「酉」並不是代表酒，而是代表醋。因為古人甚至現代農村人，在春夏交替，在「驚蟄」前後，是會煲醋殺菌，辦法是將煲蓋打開，令到整間房充滿氣化的醋，不但可以消滅細菌，並且可以令到蛇蟲鼠蟻活躍，直接將細菌當補品，食飽之後就再被人類消滅；與此同時，又可以飲醋殺菌，一舉兩得。老友無言，最後話唔知真定假，老實說，連我自己都唔知，總之信是真，不信是假。

對付疫情 心情開朗最重要

對付疫情，心情是最重要，如果終日坐困愁城，無病都屈到有病，如果與幾位老友品嘗美酒，心情開朗，想病都幾難，就算真的是確診又如何，又唔係無得醫。不過，如果有咳嗽發燒，就要有公德心，唔好周圍去，給醫護人員添壓力，好番才再飲酒。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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