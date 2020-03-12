周顯：黃玉郎享盡榮華富貴

肺炎之下，豈有完卵，這幾天，有好幾個朋友都被人入紙控告，還上埋報紙添。大家關心的是，究竟是誰當陳勝、吳廣，首發起義？其實都好無義氣㗎噃。

話說一年前，我寫了某位上市公司大股東被追債，結果去鄧清河的嫁女婚禮，見到了一位朋友，都被這位朋友截住，問我點解唱衰這位大股東？我心想，這位大股東在風光時好寸，都叫做寸過吓我，我寫吓他，都不算過分啫。

市况不景 「陳年舊症」都會發作

總之，在市况不景時，什麼妖魔鬼怪都會跑出來，什麼陳年舊症都會發作咁話啦。

不夠字，唯有講講黃玉郎這個人。其實在所有人當中，他應該是享盡最多榮華富貴的人，七十幾歲人，還拖着廿幾歲的美女女朋友，當年同成龍譚詠麟一起玩，他是付錢的大佬。在1987年，黃玉郎買了普慶廣場，只差幾天成交，如果成交了，他就沒有了炒期指的本錢，那就完全可以渡過股災了。

如果連馬榮成現時都有二三十億元身家，而且馬仔是full pay買。黃玉郎早發達十幾廿年，而且漫畫銷量高馬榮成一倍以上（馬出一本雙周刊，黃出3本周刊），如果什麼生意也不做，只要買樓做少少按揭，𠵱家應該有二三百億元身家。

[周顯 投資二三事]