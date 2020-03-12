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劉思明：港股反彈受阻 環保股向好慎選

【明報專訊】港股昨進一步反彈受阻，恒指低開後跌至約25,300點回升，曾倒升100點、高見25,493點回軟，午後沽壓稍增，尾市最多跌252點，收報25,231點，跌160點或0.63%；國指跌0.82%。恒生綜合中型股指數跌0.45%，小型股指數升0.49%，個別小型股表現活躍。大市成交1127億元，高於60天平均半成多，交投保持平穩。

科網反彈乏力 多倒跌收場

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率37比63，跌逾3%佔一成半，升逾3%佔上升股份一成多；陽燭對陰燭為26比74，大市普遍下跌，沽盤積極但壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，科技器材、本地零售服務跌約2%表現最差，其次原材料、軟件服務、能源及相關跌逾1.3%。

科網股周二明顯反彈乏力，部分昨早延續強勢，但高位遇到沽壓，如中興通訊（0763）昨曾升近半成，長飛光纖（6869）更升近7%，但倒跌收市；部分沽壓較大，中芯（0981）、小米（1810）反彈後探底，創個多月收市新低。軟件互聯網股情况相似，阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）分別最多升4%、2%後倒跌收；美團（3690）、金山軟件（3888）周二反彈後昨再試低位，所以短線博反彈要適時獲利。

強勢行業升勢僅限個別

個別行業逆市向好，航運物流升2.65%表現最強，其次環保及新能源、內房及物管升約1%，但上述3個行業只有約六七成股份上升，升勢較為個別。中遠海能（1138）急升逾兩成，太平洋航運（2343）、中遠海發（2866）升3%、4%，帶動航運業升勢。日前提到航空、航運公司業務前景黯淡，油價下瀉、營運成本下降帶來的利好作用變得有限；不過，油運的中遠海能不同，可得益油價低迷刺激原油進口需求，但投機味濃，要嚴守止蝕。

環保新能源概念股偏好，華電福新（0816）上月發電量回升，刺激股價由4年多低位急升一成，中線轉強仍有待確認。海螺創業（0586）、信義光能（0968）曾升4%、5%，收市升幅收窄。值得留意，若然油價持續低迷，經濟不濟，減緩新能源發展動力，打擊相關需求；信義光能向下考驗5.2元支持，不宜有失。

中國水務6.5元料有支持

環保概念中的水務股，中國水務（0855）年初以來轉強跑贏同業北控水務（0371）、光大水務（1857），升至6.8元後調整，而經過2月份的整固後月初回勇，昨天挑戰近大半年高位，惟短線或受制高位回調，料於6.5元有支持，可以附近吸納，中線博向上突破挑戰7元阻力，低收6.5元可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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