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經濟
2020年3月12日星期四
技術取勝
投資策略
國泰訂票跌八成 上半年將大蝕 去年少賺28% 主席賀以禮：前所未見嚴峻
燃油對冲比例增 預計單月蝕2.7億
快運去年蝕2.46億遜預期 運載率逾九成
會德豐滿意新盤銷情：購買力仍在
美股開市瀉逾千點 恒指夜期低水
生科股諾誠健華首日孖展逾371億 4新股今掛牌 暗盤僅深藍科技升
內地2月新貸遜預期 李克強促加大銀行降準力度
申凍結曹貴子資產 康宏遭駁回兼付訟費
匯豐再減港元定存息 1年期1.3厘 工銀亞洲降至1.85厘
內地客減 保誠去年港保費跌11% 着手美業務IPO 研引入第三方融資
大行看好友邦業績 維持正面評級
匯控委王云峰任中國行長
英減息兼釋放萬億平錢 美免繳薪俸稅未見影 道指曾跌千點
沙特阿美日產量增至1300萬桶
adidas內地首季料少賺44億
張兆聰：國泰估值史上最低 只宜炒波幅
趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定
劉宇亮：油價戰難持久 中港股較硬淨
李曉佳：吳光正的機關算盡
技術取勝：國泰料難突破10.6元
劉思明：港股反彈受阻 環保股向好慎選
周顯：黃玉郎享盡榮華富貴
湯文亮：美酒能否抗疫？
銅鑼灣現吉舖潮 10巨舖涉近9萬呎 PRADA原舖劈租44% 業界：慘過SARS
景隆街四分之一舖丟空
內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業
不足半月20宗撻訂 追平上月全月
環海‧東岸銀主盤461萬沽 4年半升15%
謝偉銓倡土儲制 穩供應預期 創新思維加快造地 予市民上車時間表
中環海濱地王或非價高者得 何民傑：恐添煩添亂
技術取勝：國泰料難突破10.6元
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【明報專訊】申洲反彈受制103元（圖）
碧桂園服務仍窄幅波動（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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