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李曉佳：吳光正的機關算盡

【明報專訊】會德豐（0020）上月底公布，獲大股東吳光正家族提私有化，市場罵聲四起。半個月過去，被牽連成為交易條款之一的九倉（0004）及九倉置業（1997）股價被打殘，市場對私有化成事機會存疑，股民或許更疑惑，一向機關算盡的吳光正，葫蘆裏究竟賣甚麼藥？

81億現金私有化市值逾1300億會德豐

先重溫吳氏的出價，吳光正家族打算以每股71.9元作價提私有化，較會德豐當日停牌前股價溢價約52.2%，不過，所謂每股71.9元的作價，包括1股九倉及1股九置，以公布當日收市價計值59.9元，所以吳光正實際上只需每股支付12元現金或總數81億元現金，就可私有化市值逾1300億元的會德豐。

股民用腳投票 3家公司股價均挫

這個出價看似很高，比會德豐停牌前股價溢價超過五成，但實際上是要視乎九倉及九置的價值，方案更用股息推銷，說九倉及九置股息，金額比會德豐更高；之不過以往會生金蛋的海港城今天都有減租壓力，九置股價及股息當然也要跟減，而主打內房的九倉業務前景亦不吸引。

當日吳光正家族拋出這個私有化方案，已即時被批評「算到盡」。股民最喜歡用腳投票，由會德豐上月27日公布私有化起，九倉與九置股價分別累計下跌21.8%及13.4%，同樣是計劃公布後復牌那一天錄得最大跌幅，九倉當日更大跌17%；就連會德豐本身，雖然首日股價大升19%，但翌日卻反跌一成，以昨日收市價計，即使未扣股息，私有化出價已跌至61.6元，比會德豐公布私有化之前收市價的溢價已縮至三成。當股東想深一層之後，到底會否仍覺得「筍」呢？

倘交易失敗 頂多損失數億顧問費

不過，吳光正打滾商場多年，一向以機關算盡見稱的他，又怎會像特首林鄭月娥那樣經常錯判形勢？

的確，會德豐私有化確對九倉及九置股東很不利，但只要想一想，會德豐私有化這個行動本身，基本上只有「成功」與「失敗」兩個可能性；成功，吳光正可以用81億元將會德豐私有化，固然划算。

即使失敗，頂多只是損失數千萬至數億元顧問費，只要得到的比損失多， 那就是公我贏字你輸，何樂而不為？

有高人就指點，趁九倉及九置股價被打沉，不失為收集股份好機會，吳光正倘如意算盤打不響，之後一個反手平價增持兩家公司股份，仍為美事一樁。

一外資投行密密收貨 或有人先行一步

事實上，如果看看中央結算系統持股紀錄，就會發現有同一家外資投行似乎在密密收貨，在會德豐公布私有化後，不斷增加在會德豐、九倉及九置的持倉，涉及股份市值超過30億元。莫非有對金錢嗅覺極靈敏的市場人士，已先行一步？

[李曉佳 財經澡堂]

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