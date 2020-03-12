劉宇亮：油價戰難持久 中港股較硬淨

油價單日跌幅 僅次波斯灣戰爭

金融市場大幅波動，避險情緒高漲升溫，10年期美債孳息創新低，最低報0.38厘，30年期債息也跌至歷史低位，首次穿1厘，低見0.692厘。紐約期金曾升穿1700美元關的7年高位；加上全球新冠狀病毒的疫情正在加速蔓延，國際金融市場陷入恐慌，引發全球股災。

道指周一開市初段即瀉超過2000點，觸發7%的停板機制，須暫停交易15分鐘，是2008年12月金融海嘯後首次，最多曾跌2158點，收報23,851點，跌2013點或7.78% ，以點數計是歷來最大單日跌幅。

為何油價大跌會令金融市場出現如此動盪？因為各國以至能源企業開採石油的成本不一，如中東國家每桶石油開採成本低於20美元，而美國則約40美元。如果油價長期徘徊在30美元以下，許多能源企業面臨破​​產，為它們提供貸款資金的銀行也要承擔。

市場憂高收益債券大規模違約

能源行業與金融業有十分密切的聯繫，能源公司為俗稱「垃圾債」的「非投資級別債券」的最大發行行業，佔美國高收益債券市場11%。市場擔心此等高收益債券面對大規模違約、無法履行債務和利息支付，繼而令環球金融資金鏈斷裂。

美國股市在經過10年牛市後，在相對高估值水平，當前股市及經濟已經受到新冠狀病毒的影響，如股市面臨資金鏈斷裂的威脅，估值泡沫可能會爆破，資金從股市逃亡到避險市場，令美債孳息創歷史新低。

料未至引發金融海嘯式骨牌效應

筆者認為本次油價大瀉的始作俑者沙特和俄羅斯，都不能承受油價長期處於低位的後果，兩大產油國料會在不久的將來重新談判，令油價重返應有水平。暫時未見有能源公司出現違約情况，未至引發金融海嘯式的骨牌效應。在中國內地疫情受控下，A股、港股市場會較外圍硬淨。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]