趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定

資金流入瑞郎黃金避險

大約兩周前(2月20日)，美匯指數升至超過兩年半高位99.91水平，當市場預期指數會否挑戰100水平之際，新型冠狀病毒在全球擴散，美國聯儲局在3月3日突然減息0.5厘，為2008年金融危機以來首次在議息會議之間減息，引發市場恐慌情緒湧現，資金開始流入日圓、瑞士法郎及黃金等資產避險。

若以以上提及的高位起計，美匯指數跌至本周一(3月9日)低位94.65，短短兩周內跌幅達5.5%，美元兌日圓同期由高位112.22跌至最低101.19水平，跌幅超過一成；瑞士法郎升逾7%，而黃金一度衝破每盎司1700美元水平，同期上升逾6%。

日圓升勢喘定 料歐央行減息

隨着有消息指美國總統特朗普考慮將薪俸稅率降至零，並且提出會資助美國頁岩油企業，以應對沙特及俄羅斯近期爆發的石油減價戰，帶動美股、美元及油價都大幅反彈。美匯指數重回96水平以上，美元兌日圓亦一度重上106水平，我們預期短線匯價仍會受壓，106至108之間的阻力會較大。

至於歐元在美元疲弱下亦大幅反彈，一度升至一年高位1.1494水平，歐洲央行今日(3月12日)將會舉行議息會議，市場預期央行將會在現時的負利率下再減息，但減幅或只會是0.1厘。

加元暴瀉 嚴重超賣

最後，加元因為國際油價暴瀉而受到重創，美元兌加元升至超過兩年半新高1.3797，有機會繼續向技術阻力1.40至1.4070之間上升，但由於短線已經非常超買（即加元超賣），我們預期美元兌加元有機會回落至支持位1.3450，要跌破1.3300才可逆轉向上趨勢。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]