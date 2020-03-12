經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定

【明報專訊】環球市場經歷了充滿波動性的一周，受新型冠狀病毒擴散、油組與俄羅斯就減產協議未能達成共識等因素影響，引發環球股市、債市及匯市都出現重大變化：國際油價重挫、美國債息暴瀉、美元急速下滑。隨着各國開始宣布不同的措施應對疫情，市場亦預期各央行陸續減息，環球市場在本周二開始得以喘定。

資金流入瑞郎黃金避險

大約兩周前(2月20日)，美匯指數升至超過兩年半高位99.91水平，當市場預期指數會否挑戰100水平之際，新型冠狀病毒在全球擴散，美國聯儲局在3月3日突然減息0.5厘，為2008年金融危機以來首次在議息會議之間減息，引發市場恐慌情緒湧現，資金開始流入日圓、瑞士法郎及黃金等資產避險。

若以以上提及的高位起計，美匯指數跌至本周一(3月9日)低位94.65，短短兩周內跌幅達5.5%，美元兌日圓同期由高位112.22跌至最低101.19水平，跌幅超過一成；瑞士法郎升逾7%，而黃金一度衝破每盎司1700美元水平，同期上升逾6%。

日圓升勢喘定 料歐央行減息

隨着有消息指美國總統特朗普考慮將薪俸稅率降至零，並且提出會資助美國頁岩油企業，以應對沙特及俄羅斯近期爆發的石油減價戰，帶動美股、美元及油價都大幅反彈。美匯指數重回96水平以上，美元兌日圓亦一度重上106水平，我們預期短線匯價仍會受壓，106至108之間的阻力會較大。

至於歐元在美元疲弱下亦大幅反彈，一度升至一年高位1.1494水平，歐洲央行今日(3月12日)將會舉行議息會議，市場預期央行將會在現時的負利率下再減息，但減幅或只會是0.1厘。

加元暴瀉 嚴重超賣

最後，加元因為國際油價暴瀉而受到重創，美元兌加元升至超過兩年半新高1.3797，有機會繼續向技術阻力1.40至1.4070之間上升，但由於短線已經非常超買（即加元超賣），我們預期美元兌加元有機會回落至支持位1.3450，要跌破1.3300才可逆轉向上趨勢。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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