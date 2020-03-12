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adidas內地首季料少賺44億

【明報專訊】新冠肺炎疫情蔓延全球，並影響全球經濟。大型體育品牌adidas及Puma亦不能倖免。據外電報道，adidas表示由於新冠肺炎拖累中國銷售額大跌，預計內地首季銷售額將下降最多10億歐元（約88億港元），營運利潤將下降4億至5億歐元（約35億至44億港元）。

據報道，adidas已預警自1月25日起大中華地區業務按年跌約85%，雖然暫見中國商務活動輕微改善，但日韓的消費人流惡化，影響更已擴至其他市場。adidas早在2月份已取消了所有運送予中國批發商的船期，並計劃在今年餘下時間清理渠道庫存。

另一品牌Puma則表示，儘管內地已出現令人鼓舞的消息，但已不再期望業務能快速復元，並補充指已放棄在今年2月19日才作出的指引，當時集團以為新冠肺炎的危機僅屬短暫。

Puma：不期望業務快速復元

Puma又指出，鑑於中國疫情持續，對其他亞洲國家的不利影響，以及現在正蔓延至歐美，不得不作出短期難見正常化的結論。Puma又指，像新加坡、馬來西亞、日本及韓國等亞洲市場，均是內地旅客經常到訪之地，但這些市場銷售均已錄得巨大跌幅，在歐洲購物人流亦顯著下跌。

目前adidas及Puma高達三分之一銷售額來自亞洲地區，更是行業近年主要增長重鎮。報道又引述Jefferies分析師James Grzinic的報告指，病毒的衝擊看起來比想像中更糟糕。

（綜合報道）

[國際金融]

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