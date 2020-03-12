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沙特阿美日產量增至1300萬桶

【明報專訊】沙特阿拉伯與俄羅斯開打油價戰，沙特國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）行政總裁Amin Nasser在一份聲明中表示，公司收到能源部的命令，要求將石油產能由目前每日1200萬桶，提高至每日1300萬桶。沙特阿美股價昨日跌4.65%，收報29.7里亞爾。

油價倒跌逾3%

紐約期油及布蘭特期油昨早曾彈5.73%及6.37%，惟下午沙特阿美公告加碼日產量後，兩者倒跌逾3%。Nasser表示，會盡快執行當局命令，但無具體說明提升產能所需時間及投資額。事實上，沙特比俄羅斯擁有更多閒置產能，讓沙特扮演着更主導角色。能源研究及顧問機構Wood Mackenzie研究主管Ian Thom認為，若沙特阿美透過新建大型綠地項目提升產能，需要花4至5年，沙特亦可擴充現有項目，更快速滿足100萬桶的新增產能。

中國為全球最大石油入口國，近日油價出現歷史暴跌，彭博引述知情人士指，中國政府考慮增購原油，加強戰略石油儲備，發改委和國家能源局沒有回應事件。隨着沙特與俄羅斯掀起新一輪價格戰，原油供應激增，中國若借此機會增加購買原油，或可紓緩油價跌勢。報道提到，美國亦有類似考慮，部分石油業游說人士敦促美國總統特朗普政府增加國家儲備，並協助正面對困難的石油鑽探商。

（綜合報道）

[國際金融]

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