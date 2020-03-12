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英減息兼釋放萬億平錢 美免繳薪俸稅未見影 道指曾跌千點

【明報專訊】新冠肺炎由中國急速蔓延至歐美，衝擊環球經濟，英國銀行及冰島昨日先後宣布減息半厘，英國基準利率降至0.25厘，冰島則降至2.25厘，是繼澳洲、美國、加拿大等，再有央行減息救市（見表）。英倫銀行同時宣布新一項資助計劃（Term Funding Scheme，TFSME）支援中小企，估計可向市場釋出1000億英鎊（約1萬億港元）資金。英國宣布減息後，英鎊兌港元一度跌穿10算，低見9.9774，其後輕微回升0.24%至10.0495 。

市場憧憬美國總統特朗普出招救市，前晚《CNBC》引述消息指特朗普計劃將今年薪俸稅率降低至零，惟直到昨晚美股開市，特朗普救市方案仍未見蹤影，三大指數早段再插，道指跌超過1100點，標指、納指跌約4%。不過美國財長梅努欽昨晚表示，希望透過延遲徵稅提供2000億美元流動性，現時無意尋求推出紓困措施，但部分因遊客減少而受到嚴重打擊的行業或會得到援助，又稱冀增加針對中小企貸款。

美擬延遲徵稅 援助旅遊業

英國宣布減息後，英國富時100指數仍低開向下，截至昨晚11時半，跌0.77%；歐洲STOXX 600、德國DAX指數、法國CAC指數上落不足1%。

英倫銀行直言，疫情對經濟衝擊巨大但只屬暫時性，希望措施有助企業持續營運及提供職位，並預防疫情造成長遠經濟損害。

英倫銀行提到，新冠肺炎大規模擴散，風險資產和商品價格急劇下跌，政府債券收益率跌至歷史最低點，意味風險偏好轉差，英國及全球增長前景顯著惡化，金融市場不確定性指標已達到極端水平，預計英國未來數月經濟活動趨弱，供應鏈部分中斷將打擊企業現金流，尤其是中小企。

英央行撤銀行逆周期緩衝資本

英倫銀行支援中小企，具體做法是未來12個月向銀行提供至少約5%實體經濟存量貸款的資金，為期4年，而息率將非常接近0.25厘的基準利率，讓銀行可取得「平錢」用於中小企業貸款。預計今月中旬開始接受合資格金融機構申請。

另外，英倫銀行為支持銀行的貸款能力，將逆周期緩衝資本由1%下降至0%，估計可釋放高達1900億英鎊，支持銀行進行企業貸款，相當於2019年銀行對企業的淨貸款13倍。此前英倫銀行計劃在年底前將逆周期緩衝資本提高至2%，英倫銀行稱，逆周期緩衝資本會維持0％至少12個月。

傳歐央行擬提供「超低廉」資金

環球央行紛紛出手救市，歐洲央行行長拉加德昨天表示，歐洲各國需採取緊急措施，否則會重演2008年金融海嘯的重大衝擊。

歐洲央行今日議息，彭博引述消息人士指，歐洲央行會研究提供「超低廉」資金以確保流動性和信貸供應，但報道提到，措施奏效前提是，各國要確保銀行繼續向受災地區的企業提供貸款。外界估計，歐洲央行今日會宣布減息，並有機會擴大量化寬鬆計劃。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕金融海嘯 英倫銀行 減息 新冠肺炎 美股 特朗普

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